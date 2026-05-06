Paulínia recebe show do cantor Yan durante o Festival Repique neste sábado

Artista da nova geração do pagode se apresenta no Sambódromo de Paulínia em meio à sequência de shows pelo Estado de São Paulo

O cantor Yan, um dos nomes em ascensão no cenário do pagode nacional, se apresenta neste sábado, dia 9 de maio, em Paulínia, durante o Festival Repique. O evento será realizado no Sambódromo de Paulínia, no Parque Brasil 500, com início a partir das 15h.

A apresentação faz parte de uma sequência de shows do artista pelo Estado de São Paulo ao longo da semana, passando pela capital e cidades do interior. Em Paulínia, a expectativa é de grande público para acompanhar o repertório que mistura sucessos autorais e músicas que vêm conquistando destaque nas plataformas digitais e redes sociais.

Natural do Rio de Janeiro, Yan vive um momento de crescimento na carreira, impulsionado pelo sucesso de canções como “Textão”, que se tornou um dos pontos altos de seus shows. Com forte presença nos palcos e interação com o público, o cantor vem consolidando seu nome entre os destaques da nova geração do pagode.

Além de Paulínia, o artista também realiza apresentações em São Paulo, Guarulhos, São Caetano do Sul e São José dos Campos durante esta semana.

SERVIÇO — Paulínia (SP)

📅 Data: 09 de maio de 2026 (sábado)

🎉 Evento: Festival Repique

⏰ Horário: a partir das 15h

📍 Local: Sambódromo de Paulínia

📌 Endereço: Parque Brasil 500

🎟️ Ingressos: [https://www.ingresse.com/festival-repique-paulinia2026/](https://www.ingresse.com/festival-repique-paulinia2026/)

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