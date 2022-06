Paulínia Rock traz shows das bandas Capital Inicial e IRA!

Dia 25 de junho acontece na cidade de Paulínia, interior do Estado de São Paulo, o “Paulínia Rock”. O evento, que traz para o palco os shows das bandas IRA! e Capital Inicial, acontecerá no Premium Paulínia, a partir das 18h. A realização é da Chicão Shows e da ShowUp Eventos.

Estão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Front Stage, Camarote Private, Área Vip e Mezanino (open bar). Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Alpha Tickets https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=55F40820-83FB-4150-AFF4-3BF0FE21F401&dt=20220601162303, ou na bilheteria do local.

CAPITAL INICIAL

O Capital Inicial foi formado pelos irmãos Fê e Flávio Lemos, em 1982, em Brasília/DF, logo após o fim do Aborto Elétrico. A banda chega aos 40 anos de carreira com Dinho Ouro Preto, Fê Lemos, Flávio Lemos e Yves Passarel, acompanhados de Fabiano Carelli (guitarra) e Robledo Silva (teclados). No setlist, uma seleção das melhores canções que a banda acumulou ao longo dos anos, como “Olhos vermelhos”, “Natasha”, “Eu vou estar”, “A sua maneira”, “Primeiros erros”, e “Pensando em Você”, mais recente lançamento da banda em parceria com Mariana Volker.

IRA!

A banda IRA! surgiu em outubro de 1981 e conta com o núcleo original: Nasi (vocal) e Edgar Scandurra (guitarra). O quarteto fica completo com Johnny Boy (baixo) e Evaristo de Pádua (bateria). No repertório, grandes sucessos da carreira como “Dias de luta”, “Envelheço na cidade”, “Flores em você”, “Tarde vazia”, “Vida passageira”, “Rubro Zorro”, “Bebendo vinho” e “O girassol”.