Paulínia terá Dia do Crédito para MEI,Mês e EPPs

A Prefeitura de Paulínia, em parceria com o Sebrae-SP, realizará na quarta-feira, 22, a partir das 13h o “Dia do Crédito, voltado para Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs).

O evento reunirá bancos e instituições financeiras, com foco em apresentar e tirar dúvidas sobreas linhas de crédito disponíveis no mercado. O Dia do Crédito também contará com orientações sobre o uso consciente dos recursos financeiros.

“Uma ação voltada para a economia paulinense, que terão acesso à educação financeira e também, diversas linhas de crédito num único local, ofertando também comodidade e praticidade para os participantes”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Di Giacomo.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site bit.ly/diadocreditopaulinia.

“Muitos empreendedores ainda se sentem inseguros quando buscam crédito com receio de piorarem a situação da empresa. Vamos orientá-los de uma forma que passem a considerar todas as modalidades e condições existentes para encontrar a que se encaixe perfeitamente ao modelo de negócio e que não prejudique a saúde financeira da empresa”, destaca o consultor de negócios do Sebrae-SP, Carlos Eduardo Cavalcanti Alves.

Serviço

Dia do Crédito

Data: Quarta-feira, 22 de novembro, a partir das 13h

Local: Salão Nobre do Paço Municipal

Endereço: Av. Prefeito José Lozano Araújo, 1551, no Parque Brasil 500

Inscrições: https://bit.ly/diadocreditopaulinia

Informações: (19) 3874-5669