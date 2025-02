Paulínia Winner Mall Shopping terá programação gratuita de Carnaval para crianças

É hora de preparar a fantasia da criançada. Nos dias 1º e 3 de março, o Paulínia Winner Mall Shopping fará uma verdadeira festa de Carnaval para os pequenos foliões. Com programação totalmente gratuita, das 14 às 18 horas, o empreendimento celebrará a data com matinê, concurso de fantasias, pintura facial e muito mais Todas as atrações terão monitoria da equipe da Tia Pri Recreações.

Confira as atrações:

Sábado de Carnaval (1º/03) – Início dos festejos:

Com um esquenta para o Carnaval, a programação começará sábado, 1º de março, no Espaço de Eventos, no térreo, com uma animada matinê para colocar todo mundo para pular ao som de marchinhas e músicas infantis. Para os mais criativos, haverá um Concurso de Fantasias e pintura carnavalesca facial. Para garantir a diversão da criançada, é necessário adquirir os ingressos gratuitos pelo Sympla. As vagas são limitadas a 30 crianças.

Segunda de Carnaval (03/03) – Bloquinho da folia:

A folia continua na segunda-feira, dia 3, com recreação para animar a garotada. Sem limite de participantes e com muito som, os embalos da matinê acontecerão no Winner Gourmet, no hall central do shopping; já o concurso de fantasias e a pintura carnavalesca facial serão no Espaço de Eventos.

Para Igor Borges, sócio-diretor do empreendimento, é o momento ideal para reunir toda a família e aproveitar tudo o que o shopping pode oferecer. “O Carnaval no Paulínia Winner Mall Shopping é para todos. Enquanto os pais aproveitam a estrutura e o complexo de lojas e serviços do centro de compras, os filhos se divertem em um ambiente seguro e confortável, e ainda de maneira gratuita”, salienta Borges.

O Paulínia Winner Mall Shopping está localizado na Av. José Lozano Araújo, n° 1515 – Nossa Senhora Aparecida, Paulínia

Serviço:

Carnaval para criançada no PWM Shopping

Data: 1º e 3 de março

Horário: 14 às 18 horas

Entrada: Gratuita (com reserva antecipada pelo Sympla para o evento do dia 1º)

Local: Winner Gourmet e Espaço de Eventos no Paulínia Winner Mall Shopping – Av. José Lozano Araújo, n° 1515 – Nossa Senhora Aparecida, Paulínia

Sobre o shopping:

O Paulínia Winner Mall Shopping, localizado no coração da cidade de Paulínia, desde 2021, quando se tornou uma concessão privada, passa por um processo de modernização, alinhando-se às tendências de mercado. Ao ampliar o mix de lojas e restaurantes, o empreendimento agora possui mais de 50 lojas em funcionamento, sendo uma loja âncora, 2 salas de cinema e uma vasta praça de alimentação que abriga restaurantes com diversas opções gastronômicas.

Sob a gestão atual, há planos de expansão de novas inaugurações, como a chegada de uma academia e um renomado restaurante. Visando oferecer mais espaços para o consumo e o lazer, o shopping tem como objetivo se tornar uma referência do setor na região.