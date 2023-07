PAULISTA É CAMPEÃO DO CAMPEONATO SOCIETY DE VETERANOS

A equipe do Paulista bateu o CSKA por 1 a 0 e conquistou a taça do Campeonato Municipal de Futebol Society Veteranos de Santo Antônio de Posse 2023. Apesar do frio, o público compareceu e acompanhou a emocionante final realizada na sexta-feira, 14 de julho, no Campo Society do bairro São Judas Tadeu.

O atleta Jesus, atacante do Paulista, ficou com a artilharia da competição, com 19 gols marcados, e Jailson, do Alagoas, foi eleito como melhor goleiro. O destaque individual ficou por conta do jogador do Real Aliança, Tchesco, já a equipe mais disciplinada foi o Haras AEJ.

Iniciado em maio, a competição contou com a participação de nove equipes, que duelaram em partidas sempre às terças e quartas-feiras.

O campeonato foi uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes.