Paulo Begalli e Lica Di Araújo oficializam pré-candidaturas de prefeito e vice

Na noite da última quinta-feira (20), lideranças e simpatizantes acompanharam o lançamento oficial das pré-candidaturas à prefeito de Paulo Begalli (Progressistas), vice-prefeito Lica Di Araújo (PSB), e de 40 pré-candidatos a vereadores (a), dos partidos que estão na base de apoio.

Estiveram presentes os deputados federais Maurício Neves (Progressistas) e Jonas Donizetti (PSB) e aproximadamente 1 mil pessoas lotaram às dependências do Canoa Buffet. Paulo e Lica, foram adversários nas eleições de 2020 e agora se unem as legendas para devolver o “progresso e o desenvolvimento” que a cidade tanto espera. A nossa prioridade é à saúde, disse Begalli durante o seu discurso.

“Foi uma imensa alegria receber os Deputados Federais Maurício Neves e Jonas Donizette em nosso encontro de pré-candidatos. No entanto, nada teria sido tão maravilhoso sem a presença de todos vocês. Foi a maior manifestação cívica da história de Pedreira!

Fonte Jornal A Noticia