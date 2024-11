PAULO SILVA ACOMPANHA AÇÃO DE PREVENÇÃO BUCAL A ALUNOS DE MARTIM FRANCISCO

O prefeito Paulo Silva esteve na manhã desta quinta-feira (14) na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) “Prof. Bráulio José Valentim’, no distrito de Martim Francisco, acompanhando a ação de prevenção bucal junto aos alunos da unidade escolar. A atividade foi realizada pelo serviço odontológico municipal da Secretaria de Saúde.

Ao lado do dentista Marcelo Dante, Paulo Silva acompanhou as orientações feitas pelas profissionais. Na ação, foram ensinados métodos de escovação e feita a distribuição de escovas para os alunos. Os dentistas também distribuíram creme dental para os professores praticarem a higienização bucal com as crianças.

Também foi feita uma avaliação da saúde bucal dos estudantes. Se houver necessidade de tratamento, é feito o encaminhamento para a UBS (Unidade Básica de Saúde) que abrange a área territorial da escola.

A ação em Martim Francisco integra o ‘Programa Saúde na Escola’, uma iniciativa do Ministério da Saúde que é promovida em Mogi Mirim por dentistas/higienistas e auxiliares, e que visa a prevenção da saúde bucal e a distribuição de escovas dentais.

Pelo calendário do serviço odontológico municipal, são feitas duas visitas anuais nos Cempis (Centro Educacional Municipal de Primeira Infância) e Emebs. Somente neste ano de 2024, foram distribuídas cerca de 10 mil escovas aos alunos da rede municipal.