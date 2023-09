PAULO SILVA ANUNCIA NOVOS INVESTIMENTOS PARA A EDUCAÇÃO

A Prefeitura de Mogi Mirim irá investir cerca de R$ 5 milhões na reforma da Brinquedoteca e da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) ‘Prefeito Adib Chaib’, e na cobertura de quadras poliesportivas de quatro escolas de ensino fundamental da rede municipal. O anúncio do pacote de investimento na Educação foi feito pelo prefeito Paulo Silva na tarde de quarta-feira (27), no gabinete, num encontro com a equipe diretiva da Secretaria de Educação, vereadores, secretários municipais, servidores e diretoras das unidades escolares beneficiadas.

Com recursos provenientes de financiamento contratado pela Prefeitura junto à Caixa Econômica Federal, por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), parte do investimento será aplicado na reforma da Brinquedoteca. O espaço usado pela Secretaria de Educação para atendimento aos alunos da rede municipal de ensino está fechado há, pelo menos, quatro anos. O local sofreu desgaste estrutural, com muitas infiltrações, além de ser alvo de vandalismo.

“O estado do prédio estava deplorável”, disse Paulo Silva. “Havia uma necessidade grande de manutenção e reforma”, reforçou a secretária de Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi. De acordo com o secretário de Obras e Habitação Popular, Paulo Roberto Tristão, serão executadas obras estruturais do prédio, melhorias no telhado e recuperação dos sistemas elétrico e hidráulico. Também serão realizados serviços que atendam às normas de segurança e de acessibilidade.

Após a reforma, a Secretaria de Educação deverá promover a troca dos brinquedos. “Faremos um investimento grande em relação aos brinquedos, a criança quando chega e vê tudo colorido, novo e bonito, fica encantada. Precisamos fazer essa troca porque alguns estão bem velhinhos”, justificou Ana Peruchi. As obras de reforma da Brinquedoteca já começaram.

EMEB ADIB CHAIB

Outra obra necessária será a reforma da Emeb ‘Prefeito Adib Chaib’, no Jardim Planalto. O local também sobre com infiltrações e problemas estruturais. Tristão informou que o prédio receberá melhorias no telhado, reforma dos banheiros, recuperação do sistema hidráulico e obras estruturais. “Vamos resolver o problema do escoamento da água da chuva!”, frisou o secretário. A escola também ganhará nova pintura, bem como serviços de acessibilidade e normas de segurança. No pacote de obras que beneficiará a escola também está a cobertura da quadra.

QUATRO ESCOLAS

Por fim, Paulo Silva informou que a cobertura das quadras das Emebs ‘Edna Fávero Choquetta’, ‘Dona Sinhazinha’, ‘Helena dos Santos Alves’, e ‘Professor Geraldo Philomeno’ deve começar neste mês de outubro. A licitação já foi encerrada, com o consequente contrato assinado. “Na próxima semana, a gente já deve estar emitindo a ordem de serviço, autorizando a empresa vencedora a iniciar as obras”, informou Paulo Tristão.

“Com a cobertura das quadras dessas cinco escolas, serão 1802 crianças beneficiadas. Com certeza, será muito mais prazeroso, as aulas de Educação Física serão mais agradáveis”, comentou a Secretária de Educação.

Participaram do anúncio no gabinete as diretoras das cinco escolas beneficiadas – Edmara Choqueta Sabino (Dona Sinhazinha), Mara Cristina de Almeida (Geraldo Philomeno), Cláudia Maria Dias Melo (Adib Chaib), Maria Luiza Sbeghen (Helena dos Santos Alves) e Ana Maria Philomeno Freitas (Edna Fávero Choqueta); a secretária de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler de Barros; e os vereadores Geraldo Vicente Bertanha, o Gebê, e Luzia Cristina Cortes Nogueira. O vereador João Victor Gasparini foi representado por sua assessoria parlamentar.