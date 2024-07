Paulo Silva Oficializa Candidatura à Prefeitura de Mogi Mirim

No último sábado, 27 de julho, Paulo Silva (PDT) oficializou sua candidatura à prefeitura de Mogi Mirim durante uma convenção partidária. Sua vice será a ex-vereadora Maria Helena Scudeler de Barros, do partido União Brasil. A coligação formada por cinco partidos terá 70 candidatos a vereador concorrendo a uma cadeira no legislativo de Mogi Mirim nas próximas eleições municipais, que ocorrerão em 6 de outubro.

A convenção contou com a presença do deputado estadual Barros Munhoz, que declarou seu apoio aos candidatos da coligação.

A coligação que apoia Paulo Silva é composta pelos partidos PDT, União Brasil, Solidariedade, PT, e PV. A diversidade de legendas demonstra a ampla base de apoio construída por Silva para fortalecer sua candidatura.

Os próximos meses serão de intensa campanha, com os candidatos apresentando suas propostas e buscando conquistar a confiança dos eleitores de Mogi Mirim.

Paulo Silva e sua equipe estão determinados a trabalhar para conquistar o voto da população, oferecendo um plano de governo sólido e comprometido com o progresso e o bem-estar de Mogi Mirim.