Paulo Silva recebe comitiva da China e discute futuros investimentos

Uma comitiva da China esteve em Mogi Mirim, nesta quarta-feira (19), para um Encontro de Intercâmbio Cultural e Comercial promovido pela Prefeitura em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm) e a Agência de Desenvolvimento de Mogi Mirim (Ademm).

O objetivo do intercâmbio foi o de apresentar Mogi Mirim aos chineses visando estabelecer negócios futuros na cidade. O encontro teve início no final da manhã no Gabinete do prefeito, onde Paulo Silva, o secretário e o gerente de Governo, Massao Hito e Júlio Blander, respectivamente, e os presidentes da Acimm e da Ademm, Alexsander Sartori e Luiz Guarnieri, deram às boas vindas ao grupo.

Na ocasião, o secretário de Governo Massao Hito compartilhou que Mogi Mirim tem muitas áreas para se investir, sendo um município bem localizado às margens de rodovias duplicadas e próximo de cidades da região, como Campinas. “Vocês vão conhecer Mogi Mirim e ver que aqui é uma cidade propícia para investir e prosperar”.

Além de reforçar a boa logística, o prefeito Paulo Silva listou outros atributos da cidade, entre eles água em abundância, energia elétrica, gás natural, fibra óptica, a Etec e a Fatec, que fazem com que Mogi Mirim tenha mão de obra técnica suficiente para atender novos investimentos. “Estamos para anunciar nesse segundo semestre um Parque Industrial privado para poder atender novas demandas de indústrias e dos setores de comércio e de serviço em nossa cidade.”

Com isso, Paulo Silva relatou aos chineses que a visita deles à cidade aconteceu em boa hora. “Estamos em um processo de crescimento econômico e industrial com empresas chegando a Mogi Mirim e nós queremos muito que a China faça investimentos aqui. Sejam bem-vindos.”, ressaltou o prefeito.

Guo Yinghui, diretor do Conselho para Programação do Comércio Internacional da China (CCPIT), órgão do Governo da República Popular da China, disse que a China tem mantido um bom relacionamento com o Brasil e que esse encontro, é certamente o início de um estreitamento nas relações entre Mogi Mirim e a China.

Já no período da tarde, a comitiva chinesa, prefeito, vereadores, secretários municipais, empresários – entre eles comerciantes chineses que vivem em Mogi Mirim – marcaram presença na recepção feita na Acimm.

No evento, através de um vídeo institucional legendado em inglês, a cidade foi apresentada com mais detalhes aos chineses.

Membros da comitiva chinesa

Guo Yinghui, diretor do Conselho para Programação do Comércio Internacional da China (CCPIT)

Bob Wei, presidente da Agência Brasil China de Notícias e vice-presidente da Câmara de Desenvolvimento Econômico Brasil China

Xuanchú Zú, presidente da Associação Wenzhou do Brasil

Fábio Hú, presidente da Associação da Câmara de Desenvolvimento Internacional Brasil China

André Ye, diretor do Centro de Assistência e Integração Social Chinês em São Paulo e presidente da Associação QINGTIAN e Maxxi One Investimentos

Sun Lufeng, presidente da Câmara Uma Faixa, Uma rota, do Centro de Desenvolvimento Econômico Cultural e Intercâmbio Brasil China

Dr.Tak Chung Wu, presidente do Conselho Fiscal Aliança Brasil China