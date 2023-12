Peça teatral leva conscientização sobre o combate à dengue de forma lúdica e divertida para cerca de 900 crianças e adolescentes em Amparo

Imagens: Divulgação Fábrica SEC

Quatro sessões do espetáculo “Dengue – O Fim da Picada e da Água Parada” foram realizadas no Sepi na última terça-feira (12)

A última terça-feira (12) foi de diversão e muito aprendizado para cerca de 900 crianças e adolescentes atendidos pelo Sepi – Serviço Espírita de Proteção à Infância, em Amparo (SP). Entre às 7h e 18h, a instituição sediou quatro apresentações da peça teatral “Dengue – O Fim da Picada e da Água Parada”.

O evento foi realizado pela Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, com patrocínio da Unimed Amparo.

Produzido pela Lumax Produções, o espetáculo traz uma história comovente sobre a vida de Sr. Zé, um acumulador de lixo que desconhece os perigos que atrai para ele e para toda a sua vizinhança. Neste cenário, os mosquitos fêmeas Denguilse, Denguimara e Denguiane decidem fazer do quintal de Sr. Zé o seu novo lar.

Um dia, contudo, ao ouvir uma conversa entre Sr. Zé e um agente de saúde, Denguimara – a irmã do meio – descobre a verdade sobre sua espécie: por causa da presença de mosquitos na casa, o acumulador havia sido contaminado pela dengue.

A “mosquitinha” percebe, então, que pode causar sérios danos à saúde humana e decide tomar uma atitude. Denguimara se torna vegetariana e, com astúcia, elabora um plano para convencer suas irmãs a seguirem o mesmo caminho.

Juntas, as três se unem para limpar o quintal de Sr. Zé e eliminar os focos de reprodução do Aedes aegypti. De forma leve, lúdica e divertida, o espetáculo reforça a importância das medidas de prevenção à dengue e a responsabilidade de cada indivíduo na luta contra as doenças transmitidas pelo mosquito. Apesar do papel desenvolvido pelas personagens na peça, o agente de saúde traz para as crianças um importante alerta ao final do espetáculo: não existe mosquito bonzinho e, portanto, ao avistar um mosquito suspeito, procurem ajuda.

Além das três irmãs, a peça também utiliza fantoches para dar vida a outros personagens, tornando a apresentação ainda mais cativante para as crianças.

Combate à dengue

Com o início do período de chuvas e altas temperaturas, o número de casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti como dengue, chikungunya e zika tende a aumentar.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, até o dia 9 de dezembro deste ano, o país registrou um crescimento de 15,8% nos casos de dengue e 5,4% no número de óbitos causados pela doença, em relação ao mesmo período do ano passado. Também houve crescimento de 1% nos casos de zika e queda de 43% no número de contaminados pela chikungunya.

Para Bruno Wellington, presidente da Fábrica, ao aprenderem sobre o combate ao Aedes aegypti, as crianças e adolescentes se tornam agentes ativos na proteção de suas famílias e comunidades.

“Quando entendem os métodos de prevenção e os hábitos que evitam a proliferação do mosquito, as crianças não apenas aplicam esse conhecimento em suas próprias vidas, mas também o compartilham com seus pais e familiares. Eles se transformam em verdadeiros multiplicadores de informação, influenciando positivamente as práticas domésticas, incentivando a eliminação de focos do mosquito e promovendo a conscientização sobre a importância de medidas preventivas. Essa transmissão de conhecimento desde a infância não só reduz os riscos de propagação da doença, mas também fortalece a cultura de prevenção e cuidado dentro das comunidades, tornando-se um passo essencial no combate à dengue e outras doenças transmitidas por vetores”, afirma.

