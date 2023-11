Peça teatral ” Réceita” estreia em Campinas nesta sexta-feira, 24, na Fazenda Roseira

Crédito Foto: Enrick Ananias/Divulgação

Espetáculo é feito no tempo de preparo de uma canjica que é servida para todo o público e apresenta questões relacionadas à alimentação, territorialidade, afeto e espiritualidade

Jota Vilar Menezes

O espetáculo teatral Réceita estreia em Campinas nesta sexta-feira, 24 de novembro, na Fazenda Roseira, e segue em cartaz todos os finais de semana seguintes em espaços como Casa de Cultura Tainã, Centro Cultural Casarão, em Barão Geraldo e Acampamento Marielle Vive! em Valinhos.

A entrada para todos os dias é gratuita (reserva de ingressos pelo Sympla) e algumas sessões contarão com acessibilidade em Libras e Audiodescrição. O projeto é realizado com o patrocínio do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas – FICC 2022, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do e do PROAC – Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo 47/2022.

Os atores do grupo também irão ministrar oficinas gratuitas em diversos espaços da cidade. O projeto teve início em 2021, quando a peça Réceita, dramaturgia autoral do artista campineiro transmasculino Jota Guerreiro Vilar, foi publicada pela editora Urutau, através do Concurso Nova Dramaturgia Campineira. Após a publicação do livro, o autor reuniu jovens companheiros de trabalho para a montagem do espetáculo inédito: a equipe é massivamente formada por jovens LGBTs, em sua maioria alunos egressos do Instituto de Artes da Unicamp.

A peça narra o reencontro de Leo y Aztlan – gêmeas que estão separadas há muito tempo devido a uma situação emblemática envolvendo sua mãe. Em ocasião do reencontro, é tradição preparar uma canjica, um feitiço. A canjica (neste caso, uma espécie de curau de milho verde) é preparada em cena e servida para todo o público. Território, afeto, e memória são seus ingredientes. A linguagem da peça-feitiço brinca com o realismo mágico e traz elementos da dança, com música ao vivo.

A direção é de Rauwl da Rua, artista negro campineiro em sua primeira direção. O elenco é formado por Eva Maria dos Santos, Gabriel Pestana, Jota Guerreiro Vilar e ODASILVA. A cena conta com trilha sonora ao vivo executada pelo músico Léo Cappi. A preparação vocal é de Marcelo Onofri e o cenário é de Julio Docsjar.

Serviço

Réceita – Temporada de estreia

De 24/11 a 17/12

Campinas-SP

Entrada Gratuita

Retirada de Ingressos pelo Sympla

Casa de Cultura Fazenda Roseira

24/11 – 19h

25/11 – 19h

26/11 – 18h

R. Domingos Haddad, 1 – Residencial Parque da Fazenda, Campinas – SP

Casa de Cultura Tainã

1/12 – 19h

2/12 – 19h

3/12 – 18h

R. Inhambu, 645 – Vila Padre Manoel de Nobrega, Campinas – SP

Acampamento do MST Marielle Vive!

8/12 – 15h

9/12 – 20h

* (Apresentações para escolas e público interno do acampamento. Interessados podem mandar mensagem através do insta @issoeumareceita)

Centro Cultural Casarão

16/12 – 20h

17/12 – 19h

R. Maria Ribeiro Sampaio Reginato – Barão Geraldo, Campinas – SP

Oficinas Gratuitas oferecidas pelo projeto:

22/11 – 14h às 17h

Oficina de Prática Teatral e Dramaturgia

Com Rauwl da Rua e Jota Guerreiro Vilar

Casa de Cultura Fazenda Roseira

30/11 – 14h às 17h

Oficina de Produção Cultural e Formação de Redes

Com Marina Franco

Casa de Cultura Tainã

09/12 – 9h às 12h

Oficina de Audiodescrição

Com Verena Teixeira

Acampamento Marielle Vive!

10/12 – 9h às 12h

Oficina de Prática Teatral e Dramaturgia

Com Rauwl da Rua e Jota Guerreiro Vilar

Acampamento Marielle Vive!

11/12 – 14h às 17h

Oficina de Prática Teatral e Dramaturgia

Com Rauwl da Rua e Jota Guerreiro Vilar

Espaço Téspis

Informações e inscrições oficinas: 19 9 98745101 (whatsapp)