Pedal Solidário em Engenheiro Coelho: Comunidade se Une por uma Causa Nobre

Por Regina Vicenzotti

Foto Divulgação Prefeitura Municipal

No último domingo, a cidade de Engenheiro Coelho testemunhou um evento inspirador que uniu a comunidade em torno de uma nobre causa: o sexto Pedal Solidário em prol dos animais. Organizado pelo dedicado ciclista Nicktunder, também conhecido como Nicksbarbershop, o evento atraiu um grande número de participantes e contou com o apoio fundamental do Clube São Pedro, patrocinadores locais e da Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio das Secretarias de Esporte e Lazer, Cultura e Segurança Pública.

A atmosfera de solidariedade estava presente desde o início, com uma largada especial que reuniu mais de 300 ciclistas inscritos. Com suas bicicletas prontas e corações cheios de entusiasmo, os participantes estavam ansiosos para contribuir com essa causa tão significativa.

*O Apoio da Comunidade:*

A comunidade de Engenheiro Coelho mostrou seu apoio incondicional ao Pedal Solidário. Não apenas os participantes se juntaram à causa, mas também empresas locais, como o Clube São Pedro, contribuíram significativamente para o sucesso do evento. O apoio da Prefeitura, através das Secretarias de Esporte e Lazer, Cultura e Segurança Pública, também desempenhou um papel fundamental na organização e execução do evento.

O sexto Pedal Solidário em Engenheiro Coelho foi mais do que uma simples atividade esportiva; foi um testemunho da força da comunidade quando se une em prol de uma causa nobre. Nicktunder, patrocinadores locais, a Prefeitura e os participantes demonstraram que juntos podem fazer a diferença, beneficiando não apenas os animais em necessidade, mas também fortalecendo os laços da comunidade.

Fonte Prefeitura Municipal