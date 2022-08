PEDALA TOUR – Evento gratuito em Amparo vai reunir 1,5 mil ciclistas

Ação acontece no próximo domingo (4)

Pedala Tour chega a Amparo no dia 4 de setembro para incentivar uso

de bicicleta e adoção de hábitos saudáveis

_Evento é gratuito e aberto para pessoas com idade a partir de 8 anos;

inscrições são limitadas a 1,5 mil participantes e podem ser feitas

pelo site oficial do passeio ciclístico _

Promover saúde, sustentabilidade e qualidade de vida. É com esse

objetivo que o passeio ciclístico Pedala Tour, um dos maiores do país,

realiza sua segunda edição em Amparo (SP) no dia 4 de setembro.

O evento é gratuito e aberto para crianças com idade a partir de 8

anos, jovens, adultos e idosos. As inscrições ainda podem ser feitas

pelo site www.pedalatour.com.br [1].

Com vagas limitadas a 1,5 mil participantes, o Pedala Tour tem como meta

associar o esporte ao lazer e entretenimento saudável, além de

conscientizar a população quanto ao uso da bicicleta como meio de

transporte, lazer e esporte sustentável, que não gera poluição e

ainda faz bem para a saúde.

Voltado para toda a família, o passeio vai percorrer um trajeto de 10

quilômetros por ruas e avenidas do município, e promete mobilizar os

amantes das bikes e os apaixonados por esporte.

De acordo com os organizadores, todos os inscritos serão presenteados

com um kit que contém camiseta, squeeze, boné, sacochila e uma

cartilha sobre educação no trânsito. Os participantes também

concorrem a duas bicicletas, que serão sorteadas no final do evento.

Concentração e trajeto

A concentração e entrega dos kits acontece a partir das 6 horas da

manhã na Arena Pedala, que será instalada na Praça Pádua Salles,

localizada na Avenida Bernardino de Campos, na região central da

cidade.

Durante todo o trajeto, os participantes serão acompanhados por um mini

trio elétrico que promete agitar o evento. Para garantir a segurança

de todos, as vias estarão fechadas e sinalizadas. Uma equipe de

ciclistas guias acompanhará o grupo, garantindo uma atividade tranquila

para toda a família.

A organização também vai disponibilizar uma bicicletaria para

realizar, gratuitamente, pequenas manutenções de emergência nas bikes

dos inscritos.

Saúde

O evento terá um espaço destinado à saúde dos participantes, onde

especialistas farão quick massage (massagem de curta duração),

avaliação corporal, aferição de pressão e glicemia (glicose),

bioimpedância e orientações de treinamento, gratuitamente, das 7h às

10h.

Realização

O Pedala Tour é uma realização do Ministério da Cidadania, por meio

da Secretaria Especial de Esportes, e do Paulínia Racing Bicicross. O

evento tem o apoio da Prefeitura Municipal de Amparo e patrocínio

master da Ypê, com apoio da Gelco.

Desde o início do ano, o Pedala Tour 2022 já passou pelas cidades de

Joinville (SC), Salto (SP), Sorocaba (SP) e Rio Claro (SP), mobilizando

um total de aproximadamente 6 mil pessoas. Até o final de 2022, o

evento vai percorrer outros municípios brasileiros como Manaus (AM),

Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com os organizadores, a primeira edição do Pedala Tour em

Amparo foi realizada em 2017 e reuniu cerca de 2,5 mil participantes.

Informações

No caso de dúvidas ou mais informações, os interessados podem entrar

em contato com a organização do evento pelas redes sociais: Instagram

@pedalatour e Facebook @pedalatour.

Sobre a Ypê

Marca líder em importantes categorias no segmento de limpeza do Brasil,

a Ypê tem uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com

a roupa, a casa e o corpo. Com matriz localizada em Amparo, interior de

São Paulo, conta com mais quatro unidades fabris: Salto (SP), Simões

Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO), e mais uma que está sendo

construída em Itapissuma (PE). Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa

100% brasileira, com mais de 6.300 funcionários. A empresa é

signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a

Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e

Responsabilidade Social, e reconhecida como Empresa Pró-Ética

2020-2021 pela Controladoria Geral da União (CGU). Exporta para mais de

10 países da América Latina, Ásia, África e Oriente Médio e ainda

detém as marcas Atol, Assolan, Tixan e Perfex.

SERVIÇO

Pedala Tour 2022 – Edição Amparo

Inscrições: _a partir de 8 de agosto, exclusivamente pelo site

__www.pedalatour.com.br_ [1]

Data do evento: _4 de setembro de 2022_

Concentração: a partir das 6h

Serviços de saúde e bicicletaria: _das 7h às 10h_

Início do Passeio: _às 9h_

Local: _Praça Pádua Salles – _Avenida Bernardino de Campos, s/n,

Centro- Amparo/SP.