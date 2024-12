Pedreira é certificada no Mapa do Turismo Brasileiro do Ministério do Turismo

O Ministério do Turismo emitiu o Certificado através do Programa de Regionalização do Turismo e dos Interlocutores Estaduais do PRT, atestando que o Município de Pedreira conhecido nacionalmente e internacionalmente pelo seu turismo de negócios, segmentado pelas compras nas centenas de lojas de artesanato integra o Mapa do Turismo Brasileiro registrado no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro – SISMAPA.

Segundo informou o turismólogo Adílson Spagiari que atua na Secretaria Municipal de Turismo de Pedreira e no CIT – Centro de Informações Turísticas, a emissão do Certificado leva em consideração a economia na área do Turismo, sobressaindo os meios de hospedagens, os empregos gerados, além da quantidade de visitantes domésticos e internacionais.

Spagiari destaca que antes do início da pandemia da COVID – 19, a cidade registrou números expressivos relacionados aos visitantes domésticos, provindos de todos os Estados da Federação, além de turistas internacionais de 25 países em 2019. “Nos anos seguintes, o retorno desse público foi se intensificando, pois nosso Município também faz parte do Circuito das Águas Paulista e há 7 anos ostenta o título de MIT – Município de Interesse Turístico, e aos finais de semana e feriados prolongados e mesmo durante a semana registramos a presença de excursões e o fluxo intenso de público ao longo do corredor turístico, formado pelos sete centros de compras”, concluiu.

De acordo com o Prefeito Fábio Polidoro, a Administração tem o compromisso e é ciente da importância que o turismo tem para o desenvolvimento de Pedreira, visto que as nove cidades do Circuito das Águas Paulista e seus Conselhos Municipais de Turismo estão certificados pelo Mapa do Turismo e isso mostra que o trabalho em parceria proporciona resultados positivos, já que o turismo de cada cidade se amplia quando o trade se une em benefício de toda o Município, proporcionando a geração de mais empregos e renda para nossos cidadãos, reunindo recursos da iniciativa privada e dos governos Estadual e Federal de forma sustentável e planejada, aplicando os recursos na melhoria da infraestrutura turística, que oportuniza tanto nossos moradores como nossos turistas e visitantes, pontua Polidoro.

Pedreira tem uma variedade de opções, tanto nas paisagens na área rural, tanto na área urbana com seus templos religiosos, casarios históricos, seu corredor turístico de compras, pois se consolidou como um destino que se destaca por sua boa estrutura e diferenciados atrativos no qual o turista pode se encantar e se apaixonar pelas novidades encontradas a cada novo passeio pela cidade. Pousadas, hotéis, bons restaurantes e cafeterias também oferecem os mais diversos cenários para observação da fauna e flora local que são encantadoras. Faça como muitas pessoas que moram na região de Campinas ou mesmo na Capital e procuram Pedreira especialmente para as compras de Natal, pois além de conhecer as lojas e as atrações, sempre retornam para sua casa levando uma lembrancinha na bagagem, pois como sempre destaca Spagiari “Pensou em Decorar? Pensou Pedreira! O Paraíso das Compras. Um show em decoração!”, pois todo dia é único para cada visitante que está conhecendo o Município, fazendo com que ele saia feliz da cidade e sempre retorne despertando novas experiências nos diferentes tipos de públicos que recebemos diariamente, resultando em mais diferenciais para manter, atrair e conquistar cada vez mais turistas para nosso município, pois todo visitante deve-se sentir especial e sempre ser surpreendido com algo positivo que irá marcar e ficar na memória do viajante, e como consequência, ele se tornará um turista fiel à cidade”.

O Secretário Municipal de Turismo Alessandro Luís de Godoy, ressalta também que Pedreira conta com uma infraestrutura especial de apoio ao turista que é o CIT – Centro de Informações Turísticas, que está localizado na Praça Cel. João Pedro, ao lado do Teleférico e que o COMTUR – Conselho Municipal de Turismo também foi contemplado com a certificação reconhecido pelo SISMAPA do Ministério do Turismo.