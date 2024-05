Pedreira é Homenageada no 3º Encontro Estadual dos Municípios Parceiros do SESI Esporte

O Prefeito Fábio Polidoro e o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, estiveram no dia 14 de maio, em São Paulo, participando do 3º Encontro Estadual dos Municípios parceiros do SESI Esporte.

Contando com a apresentação do Craque Neto, a cidade de Pedreira foi uma das 156 participantes do evento, homenageadas pelo SESI.

Os coordenadores do Projeto SESI Esporte apresentaram a nova metodologia e as possibilidades de novos parceiros; Mulheres no Esporte com o Futebol Feminino, através de modelo de desenvolvimento do SESI com transferência de tecnologia e homenagearam as cidades parceiras através de convênios com o SESI Esporte.

O 3º Encontro Estadual dos Municípios parceiros do SESI Esporte contou ainda com a presença do atleta Felipe Bardi, recordista dos 100 metros e que estará representando o Brasil nas Olimpíadas de Paris, França, em 2024.