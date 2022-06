Pedreira ganhará em breve uma Base do Corpo de Bombeiros

Pedreira terá em breve uma Base do Corpo de Bombeiros através de convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo, um imóvel localizado na Avenida Antônio Serafin Petean, número 3.200, Marginal, está passando por uma completa reforma, sendo devidamente adaptado segundo projeto apresentado pelo Corpo de Bombeiros.

O novo prefeito de Pedreira, Fábio Polidoro, esteve visitando o local e destacou que o proprietário está fazendo todo o investimento necessário e em breve a sede dos Bombeiros será inaugurada. “No mês de outubro de 2021, recebemos a visita do Major Muniz, Capitão Barazza e do Tenente Tomon, e alinhamos todas as questões necessárias para a instalação do Corpo de Bombeiros em Pedreira, até o final deste mês de junho, estaremos realizando a solenidade de inauguração”, destaca Polidoro.

A construção de uma base desta importante corporação em Pedreira é uma demanda antiga da população e dos empresários da cidade. “Em breve estaremos concluindo um sonho de toda a nossa população”, enfatizou o prefeito Fábio Polidoro.