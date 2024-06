Pedreira irá homenagear seus Soldados Constitucionalistas na terça-feira, 9 de julho

Pedreira foi um dos últimos locais onde os Soldados Constitucionalistas se estabeleceram e montaram suas trincheiras. No Complexo Turístico do Morro do Cristo foram abertas trincheiras pelos soldados, entre eles os pedreirenses: Arnaldo Rossi, Edu Rossi, Guilherme Filipini, Dr. Euclydes Nery Junior e Antonio Spagiari, que lutaram junto ao Batalhão 23 de Maio.

Na terça-feira, 9 de julho, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, em parceria com 21º Núcleo de Correspondência Professor Arnaldo Rossi – MMDC Pedreira e Prefeitura Municipal, representada por sua Secretaria de Educação, estarão promovendo a partir das 9 horas, nas dependências do Morro do Cristo, a solenidade de entrega de certificados e premiação dos autores dos melhores desenhos referente ao “Projeto Revolução de 1932 na Escola”.

“O dia 9 de julho lembra o movimento no Estado de São Paulo, onde muitos moradores não reconhecem a importância do período. E como se trata de uma história antiga, muitas coisas se perderam no tempo. Mas a Revolução de 32 é um dos mais importantes marcos de São Paulo. Na ocasião, tropas do Estado lutaram contra tropas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e do Sul do País”, destaca o cabo da Polícia Militar Marcos Ascêncio.

O Diário Oficial de 19 de setembro de 1932, registrou que o tenente Carlos Berenhauser, chefe do serviço de Publicidade da 4ª Divisão de Infantaria, recebeu do Serviço de Publicidade da Imprensa Nacional, o telegrama que se segue, transcrito do Diário Oficial da União, de 19/09/1932.

“Itapira, 16 – Urgente – O Estado Maior da 4ª Divisão de Infantaria informa: na frente geral de Campinas o destacamento do Coronel Dutra consolidou a conquista da localidade de Pedreira, a doze quilômetros a oeste de Amparo. Nos eixos da via férrea e da rodovia Mogi-Mirim – Campinas, o adversário que, na véspera, se retirara apressadamente para o sul do rio Camanducaia, não mais voltou, mantendo-se também inativo nos demais pontos da frente. Nos outros setores da 4ª Divisão nada houve de notável nas últimas vinte e quatro horas. Um avião inimigo bombardeou, ‘hontem’, Pedreira e Amparo, com fracos resultados. Nossos aviões de caça mandados em seu encalço não mais conseguiram encontrá-lo”.