Pedreira participa da 4ª edição do Conexidades em Olímpia

A Estância Turística de Olímpia recebe no período de 23 a 27 de novembro, da 4ª edição do Conexidades – Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, evento voltado às lideranças municipais que discute importantes temas para o desenvolvimento das cidades, unindo a iniciativa privada, entidades, fundações, governo e associações representativas.

Durante toda a semana, assuntos fundamentais estão sendo debatidos, com a presença de autoridades estaduais e nacionais. Além disso, o local conta com diversos estandes de empresas públicas, privadas, e prefeituras municipais, entre as cidades destaque para Pedreira, que está divulgando suas atrações turísticas e produtos aqui produzidos. “Queremos agradecer em nome do prefeito Hamilton Bernardes Junior e do vice-prefeito Fábio Polidoro a parceria firmada com a Associação Comercial e Empresarial de Pedreira, AMITESP – Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo e COMTUR – Conselho Municipal de Turismo”, destacou o secretário de Turismo Rodoldo Firmino de Souza Rossetti.

O prefeito de Pedreira, Hamilton Bernardes Junior, esteve participando na quarta-feira, 24 de novembro, do painel “Reforma Tributária para o Setor Público e Privado”, que também contou com a participação de Roberto Giannetti da Fonseca, economista; Lucas Cepeda, Head de Competitividade no Centro de Liderança Pública – CLP; George Pinheiro, presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. “O evento proporcionou momentos importantes de conhecimento e integração das empresas públicas e privadas, agradeço aos organizadores pelo convite e assim participar ativamente dos debates”, enfatizou na ocasião o prefeito Hamilton Bernardes.

A 4ª edição do Conexidades é gratuita e presencial, no Centro de Convenções do Parque Aquático Thermas dos Laranjais, respeitando todos os protocolos de segurança.