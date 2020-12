Pedreira participa de Pesquisa de Percepção do Turismo destinada à população pedreirense

A Pesquisa online de Percepção do Turismo, coordenada pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo (CIET/SETUR SP) em parceria com a Prefeitura Municipal de Pedreira, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, convida a população a responder o questionário que está disponível no site da Prefeitura Municipal: www.pedreira.sp.gov.br e clicar no link da pesquisa: https://forms.gle/8MPTjVFY6zw8u4xL6.

De acordo com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo é importante que os moradores da cidade respondam as questões para que o Governo do Estado possa ter um maior conhecimento sobre como a população de cada município turístico, ou seja, MIT (Município de Interesse Turístico) ou Estância Turística, acha do turismo local.

Tida como uma pesquisa inédita no Estado, pela sua abrangência, ela será de grande valia para a percepção regional do Turismo, o futuro desenho das ações, programas e iniciativas, tanto da Secretaria de Estado quanto da Secretaria de Turismo de Pedreira.

Desde 2017, Pedreira é Município de Interesse Turístico e vem buscando investir os recursos em melhorias nos equipamentos turísticos municipais, dentre eles, na construção do Centro de Atendimento ao Turista, na reforma do Teleférico e nos investimentos que estão sendo implantados no Morro do Cristo.

A Secretaria Estadual de Turismo quer saber a opinião do morador de Pedreira. Acesse o link no site da Prefeitura e colabore para que Pedreira possa investir cada vez mais no setor de Turismo. A pesquisa estará disponível para respostas online até o dia 8 de janeiro de 2021.

Você, morador de Pedreira, não deixe de participar da pesquisa e colaborar para que Pedreira possa continuar a receber novos recursos para desenvolvermos o Turismo com políticas públicas destinadas a beneficiar o setor e a nossa população gerando mais emprego e renda.