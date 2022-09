Pedreira recebe Ônibus para “Transporte Escolar”, da Secretaria Estadual da Educação

Pedreira recebeu nesta semana da Secretaria Estadual da Educação do Governo do Estado, um Ônibus zero quilômetro, para o serviço de Transporte Escolar.

O Prefeito Fábio Polidoro e a Secretária Municipal de Educação Mariangela Rodrigues, estiveram recebendo a chave do novo Ônibus Escolar, com capacidade para atender até 59 estudantes sentados e devidamente equipados com poltronas móveis para embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. “Ao facilitar o acesso das crianças e jovens à escola, garantimos a oportunidade de aprendizado. Nossos estudantes têm mais conforto e segurança na ida e também na volta das unidades de ensino”, destacou na ocasião o Prefeito Fábio Polidoro.

A secretária de Educação Mariangela Rodrigues lembrou que este foi o quarto Ônibus Escolar conquistado pela atual Administração junto ao Governo do Estado. “O veículo será devidamente documentado e posteriormente utilizado no transporte dos estudantes pedreirenses”, concluiu a secretária Mariangela Rodrigues.

DICOM – DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA-SP