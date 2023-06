Pedreira vence seus jogos em mais uma rodada do Campeonato ADR de Futebol de Salão

As equipes de Futebol de Salão do Projeto Pro Esporte da Prefeitura de Pedreira e da Escolinha de Futsal do Clube Náutico Joaquim Carlos, estiveram em Amparo, no último domingo, 25 de junho, disputando mais uma rodada do Campeonato da Associação Desportiva Regional.

Pela Categoria Sub-10 a equipe de Pedreira goleou Amparo pelo placar de 12 a 0; Depois foi a vez o time Sub-12 de Pedreira entrar em quadra e também golear por 7 a 0; A equipe Sub-14 de Pedreira venceu os amparenses por 3 a 1; Para encerrar a rodada o time Sub-16 de Pedreira também venceu Amparo pelo placar de 3 a 1.

“Parabéns aos atletas e Comissão Técnica por estarem levando o nome da cidade aos primeiros lugares das competições”, enfatiza o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, que lembra o importante apoio do Prefeito Fábio Polidoro a todas as modalidades esportivas.