Pedreirense Ana Paula Siqueira conquista o título de Campeã Brasileira de Jiu Jitsu

O Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu Esportivo organizado pela Confederação Brasileira foi disputado nas dependências do Ginásio Mauro Pinheiro, Ibirapuera, São Paulo, e a atleta Ana Paula Siqueira da equipe Pro Esporte da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal, esteve representando Pedreira na competição que reuniu atletas de todo o Brasil.

“Com muita garra Ana Paula conquistou o título de Campeã Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo, Categoria Pesadíssimo, Faixa Verde Juvenil”, destacou o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato.

Fábio Polidoro, Prefeito de Pedreira, parabeniza a atleta Ana Paula Siqueira pela conquista do título de Campeã Brasileira de Jiu Jitsu. “Que ela sirva de exemplo para os demais atletas do Jiu Jitsu e também de outras modalidades esportivas”, ressaltou o Prefeito Fábio.

Os atletas do Jiu Jitsu recebem apoio da Administração Municipal. “As aulas de Jiu Jitsu com o Professor Massaratto são ministradas na segunda-feira das 14h às 15h30 no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini; Terça-feira das 18h30 às 20h no Conjunto Habitacional Vida Nova; Quarta-feira das 18h30 às 20h no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini; Quinta-feira das 18h30 às 20h no Conjunto Habitacional Vida Nova; Sexta-feira das 18h30 às 20h no Estádio Municipal, os interessados em participar devem entrar em contato com o Professor pelo telefone: (19) 99642-3237.

GLAUCO MAZZETTO

DICOM – DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA-SP