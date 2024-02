PERIGO REAL E IMEDIATO

Crédito da Foto: Silveira Jr.

Encontro de secretários discute ameaça iminente da dengue

Autoridades da Saúde alertam para a infestação do mosquito Aedes aegypti em todas as regiões da cidade

“A infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, já está por toda a cidade”. O alerta foi feito na manhã de quarta-feira (28) pelo coordenador de Vigilância Ambiental e Zoonoses do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), o médico veterinário Rogério Garros, durante reunião com secretários municipais no “Salão Vermelho” da Estação Educação.

A preocupação dele é compartilhada pelo prefeito Paulo Silva, pela secretária municipal de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho e por várias outras autoridades da Saúde do Município. “Mais uma vez, nesses últimos 30 anos, temos um enorme desafio pela frente, que é evitar um surto de dengue em nossa cidade”, lamentou o prefeito.

Já Clara Alice foi mais enfática e disse que o problema da dengue não é apenas da Secretaria de Saúde, mas dos demais setores da administração e também de toda a população. “Se não houver ações públicas conjuntas e cooperação dos mogimirianos, corremos o risco de repetir a epidemia de dengue de 2015”, lembrou ela, ao referir-se ao enorme surto da doença daquele ano, que lotou as salas dos hospitais.

Ainda durante o encontro de secretários, Rogério deixou claro que os criadouros do mosquito da dengue não estão apenas em terrenos baldios mas, principalmente, nos quintais das casas e imóveis fechados ou abandonados. O médico veterinário lamenta que a maioria das pessoas só se preocupe com a dengue após casos de óbito ou quando a epidemia já se instalou no Município.

ESCOLAS

“Por isso, cada cidadão tem que ser um agente de Saúde nessa guerra contra a dengue”, reforçou. As imobiliárias também deverão ser convidadas a colaborar, especialmente quanto aos imóveis que estão fechados há bastante tempo.

“É preciso checar, vê se não há criadouros ou locais que acumulem água”, pontuou Clara. A secretária sugeriu ainda que a Secretaria de Educação crie brigadas antidengue nas escolas, ensinando os alunos a verificar vasos, ralos e outros locais onde o mosquito possa se proliferar.

“As crianças levam muito a sério essa tarefa e acabam influenciando os pais e outros adultos”, argumentou. Por último, a coordenadora da VS (Vigilância em Saúde), Vivian Delalibera Custódio disse que o plano de contingência e enfrentamento à dengue já foi atualizado e que o Município já conta, inclusive, com uma “Sala de Situação” que irá se reunir sempre que houver necessidade.

Vivian também defende a implantação de brigadas antidengue em todas as secretarias e autarquias da Prefeitura, com os gestores elegendo dois servidores por setor para desenvolver essa tarefa. “Esse envolvimento é fundamental para o enfrentamento da dengue”, reforçou.