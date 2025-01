PERÍODO PARA SOLICITAÇÕES DE VAGAS EM CRECHES SERÁ ABERTO EM FEVEREIRO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que o período para solicitações de vagas para atendimento em creche em período integral será de 3 a 28 de fevereiro, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Os responsáveis interessados devem se dirigir à unidade educacional mais próxima de sua residência para retirar o Controle de Atendimento, documento necessário para o agendamento do preenchimento da ficha de inscrição e entrega dos documentos exigidos.

A Secretaria de Educação reforça a importância de comparecer dentro do prazo estipulado para garantir o atendimento e orienta que todos os documentos necessários estejam em mãos no momento do agendamento.

Para mais informações, procure a unidade educacional mais próxima ou entre em contato com a Secretaria de Educação.

Confira abaixo as faixas etárias.

Turma Nascidos de …. Até… Idade

Berçário 1 01/04/23 31/12/2024/20225 0 á completando 2 anos

Berçário 2 01/04/22 31/03/23 2 anos á completando 3 anos

Maternal 01/04/21 31/03/22 3 anos á completando 4 anos

Pré nível 1 01/04/20 31/03/21 4 anos á completando 5 anos

Pré nível 2 01/04/19 31/03/20 5 anos á completando 6 anos

1° ano 01/04/18 31/03/19 6 anos á completando 7 anos