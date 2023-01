Perspectivas de Campinas para 2023 é tema de encontro com empresários

O prefeito Dário Saadi participou, nesta terça-feira, 31 de janeiro, de uma reunião com empresários do Clube de Permuta. Na pauta, as perspectivas de Campinas para 2023, ações do Paes (Programa de Ativação Econômica e Social), além da criação do Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável de Campinas (PIDS/HIDS) e da destinação do Pátio Ferroviário.

A abertura do evento foi feita por Cesar Massaioli, sócio-proprietário da franquia campineira, que falou sobre a criação do Clube em Campinas e sobre essa nova forma de se negociar. “Este é um evento especial em comemoração aos 3 anos de existência franquia na cidade. Quero agradecer ao prefeito Dário por estar aqui compartilhando com nossos empresários informações sobre Campinas”, disse.

“As perspectivas para Campinas são excelentes. A cidade passa por um momento de crescimento importante, com destaque para os setores imobiliário – que está numa fase de aquecimento – e de tecnologia. O setor de serviços também é muito forte na cidade. E o que o poder público tem que fazer? Deve ajudar o setor produtivo no que for possível”, disse o prefeito.

Dentro deste contexto, o prefeito falou sobre o Paes (Programa de Ativação Econômica e Social), que prevê investimentos na ordem de R$ 4 bilhões e a criação de mais de R$ 20 mil empregos. Entre os destaques citados por ele estão a Lei de Incentivos Fiscais, o Recomeça e a Lei dos Galpões.

O prefeito também destacou os ajustes feitos nas contas públicas, que permitiram o fechamento de 2021 e 2022 com superavit. “Nós fizemos lição de casa no aumento da arrecadação própria e no controle das despesas. Hoje, todos os pagamentos estão em dia. O que não podemos é ter queda da atividade econômica”, concluiu.

Com a possibilidade de operações plurilaterais, o Clube de Permuta de Campinas surgiu em 2019 – no Brasil, a primeira franquia foi a de Belo Horizonte, há 10 anos e conta com 70 associados. Só em 2022, o grupo movimentou R$ 2,5 milhões em trocas.

Entre os setores com representantes no Clube da cidade estão academias, agências de marketing, bares e restaurantes, construção civil, educação, logística e transportes, tecnologia da informação etc.

Há outros 21 Clubes de Permuta no País, em cidades como Vitória, Goiânia, Brasília, Ribeirão Preto, Curitiba, Salvador, Niterói, entre outras.

Perspectivas para Campinas em 2023

O secretário de Finanças, Aurílio Caiado, fez uma apresentação que demonstrou com a economia municipal tem se comportado nos últimos anos, ações da Prefeitura para o equilíbrio das contas públicas e projetos e programas que devem continuar em 2023 e outros que serão iniciados este ano.

Entre as ações voltadas à gestão, Caiado citou as de desburocratização, as que trouxeram redução de custos para o contribuinte e as de atração de novas empesas e negócios, como a Lei de Incentivos Fiscais.

“É sempre muito positivo ter esse intercâmbio de conhecimento e de informações entre o setor público e o privado. Campinas é uma das melhores cidades para investir e com os projetos e programas que temos implementado pretendemos tornar a cidade cada vez mais atrativa, gerando mais qualidade de vida, emprego e renda para a população”, disse Caiado.