“Pertinho de Casa” aproxima pequenos produtores de consumidores e ajuda a movimentar o comércio em Pedreira

Uma plataforma digital que faz a conexão entre cliente, comércio de bairro e produtor rural. Assim é o “Pertinho de Casa”, criado para facilitar o dia a dia do consumidor, apoiar os pequenos negócios locais e dar vazão ao que é produzido no campo, movimentando a economia no difícil momento atual. O projeto é uma iniciativa da Faesp/Senar-SP, em parceria com o Sebrae-SP e apoio de Accenture, Facebook, PagSeguro, Vtex e Yami.

O funcionamento é simples. Aos produtores rurais e pequenos varejistas (feirantes ou donos de hortifruti, mercearia ou mercadinho), basta o preenchimento de um cadastro no site do “Pertinho de Casa”, informando seu tipo de negócio e área de entrega. O consumidor interessado em comprar na vizinhança precisa apenas colocar seu endereço ou CEP no site, selecionar a categoria de estabelecimento que procura e escolher do qual irá comprar, em uma lista de pequenos comerciantes cadastrados. A negociação é direta entre as partes, via WhatsApp.

Trata-se de uma ferramenta fácil de usar e sem custo para os envolvidos. O cliente paga apenas os produtos selecionados e o modo de frete combinado. A plataforma digital, que pode ser acessada em: https://www.pertinhodecasa.com.br, permitirá aos consumidores encontrarem, por exemplo, alimentos fresquinhos do campo e produtos de primeira necessidade, dentre outros itens.

O projeto, que inicialmente buscou facilitar a comunicação por meio do uso do WhatsApp, já possui um roadmap para que evolua brevemente para um marketplace com mais funcionalidades.

Unir produtores rurais, comerciantes dos bairros e os consumidores tornou-se fundamental para manter a atividade de negócios, principalmente os de pequeno porte, que viram sua receita cair drasticamente em consequência do isolamento social. Além disso, ajudará os varejistas locais e o pessoal do campo, elos que mais têm sofrido nesta crise sem precedentes.

Dados do Sebrae-SP mostram que 98% das empresas de São Paulo consistem em pequenos negócios, que empregam cinco milhões de trabalhadores formais, ou 49% de toda a força de trabalho com carteira assinada do Estado, e respondem por 27% do PIB paulista. As informações englobam empreendimentos urbano e rural.

Desenvolvimento tecnológico

O lançamento da plataforma também reflete a necessidade de apoio à transformação digital dos pequenos negócios. Por isso, Accenture, Facebook, PagSeguro, Vtex e Yami juntaram-se à Faesp/Senar-SP e ao SEBRAE-SP e, em tempo recorde de três semanas, colocaram em funcionamento a tecnologia e infraestrutura para tirar o projeto do papel. As empresas e as instituições abraçaram a iniciativa sem fins lucrativos e de maneira totalmente pro bono, oferecendo sua mão de obra e conhecimentos em prol da causa do empreendedorismo.

Informações também podem ser obtidas no Posto SEBRAE-Aqui de Pedreira, localizado nas dependências do Terminal Rodoviário “Vereador João Castelo”, na Rua Miguel Sarkis, nº 61, Parque Industrial. Telefone: (19) 3893-3203, email: sebraeaqui@pedreira.sp.gov.br ou pelo whats: (19) 99611-2033.