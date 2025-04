Pesca na Lagoa dos Pássaros estará suspensa de segunda a quarta-feira

Local será preparado para o 20º Campeonato de Pesca “Vardo Corrêa”, que acontece quinta (1º), e receberá mais de 1 tonelada de peixe

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura, informa que a pesca na Lagoa dos Pássaros estará temporariamente suspensa entre os dias 28 e 30 de abril (segunda a quarta-feira), em razão dos preparativos para o 20º Campeonato de Pesca “Vardo Corrêa”, que acontece na próxima quinta-feira, 1º de maio.

Na próxima semana, o local receberá mais de uma tonelada de peixes, além de cuidados especiais para garantir que tudo esteja pronto para o evento, que é tradição no município e reúne dezenas de participantes todos os anos.

“Contamos com a compreensão e colaboração de todos os frequentadores e amantes da pesca. A suspensão é temporária e visa proporcionar uma experiência ainda melhor no campeonato, que já é parte da história e do calendário esportivo e recreativo da cidade”, destacou a Secretaria de Cultura.

INSCRIÇÕES SE ENCERRAM SÁBADO (26)

A competição acontecerá na Lagoa dos Pássaros e as inscrições são limitadas a 200 pesqueiros. O evento é organizado pela Prefeitura, através das Secretarias de Cultura e de Esporte e Lazer.

Para se inscrever, cada dupla deverá doar 6 (seis) litros de leite, que serão entregues ao Fundo Social da cidade e, posteriormente, destinados às famílias atendidas por programas sociais.

As inscrições podem ser feitas até sábado, 26 de abril, nos seguintes estabelecimentos:

* Agro&Pesca Laranjeiras: Avenida Santo Dumont, 1370, no bairro Laranjeiras;

* MB3 Store: Avenida XV de Novembro, 961, Santa Rosa;

* Sobrado da Pesca: Rua Floriano Caetano, 109, Vila Rodrigues;

* Traia Pesca: Avenida XV de Novembro, 530, Centro.

Também podem participar crianças a partir de 10 anos acompanhado de pais ou responsáveis e portando documento com foto

REGRAS DA COMPETIÇÃO

No dia 1º de maio, o Campeonato de Pesca terá início às 10h, com o sorteio dos pesqueiros. A competição, portanto, começará às 11h30 e se estenderá até às 17h. As premiações serão entregues às duplas que alcançarem 1°, 2° e 3° lugar, na quantidade de quilos pescados. Ou seja, alcançam o pódio as duplas com maiores pesos. Além disso, a dupla que fisgar o primeiro peixe da competição e aquela que pegar o peixe mais pesado, também ganharão prêmios.

No dia, os participantes deverão apresentar um documento com foto para comprovação da inscrição, e a falta de um dos participantes desclassificará a dupla automaticamente. Além disso, cada pesqueiro poderá utilizar até duas varas de mão, com altura máxima de 4,50 metros.

A organização reforça que é proibido o uso de carretilha ou molinete, trempes, chuveirinho ou mais de um anzol em cada vara. Já a linha não poderá ultrapassar o tamanho da vara, e as duplas não poderão juntar peixes com outros pescadores, sob o risco de desclassificação caso haja infração dessas regras.

O campeonato está sujeito à alteração de data em caso de condições climáticas adversas.