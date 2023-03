Pessoas com Síndrome de Down encontram oportunidade de desenvolvimento na Arcos Dorados

Pessoas com Síndrome de Down encontram oportunidade de desenvolvimento

na Arcos Dorados

_Para celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down (21/3),

operadora do McDonald’s compartilha a história de colaboradores que

tiveram a chance de crescer pessoalmente e profissionalmente na

companhia_

Pioneira na contratação de pessoas com

deficiência, a Arcos Dorados, franquia que opera a rede McDonald’s em

20 países da América Latina e Caribe, celebra o Dia Internacional da

Síndrome de Down (21/3) e reforça a importância de estimular a

inclusão dessas pessoas em todos os âmbitos da sociedade,

principalmente no mercado de trabalho, com igualdade de direitos e

oportunidades. Consciente do potencial que tem para impactar

positivamente a vida de milhares de pessoas, a companhia tem como uma de

suas prioridades, não só a empregabilidade de pessoas com

deficiência, mas o acolhimento, capacitação e desenvolvimento da

carreira desses profissionais.

Atualmente são mais de 1.800 funcionários com diferentes tipos e graus

de deficiência no quadro de colaboradores do Brasil, sendo que 72% têm

deficiência intelectual. Desses, 55 colaboradores têm síndrome de

down e estão construindo uma jornada positiva junto à companhia, se

desenvolvendo profissionalmente e pessoalmente e alcançando

transformações positivas em suas vidas. Esse resultado é possível

pois a companhia opera sob a filosofia _Cooltura de Serviço_, que

incentiva que cada indivíduo se sinta à vontade para se expressar

conforme se identifique e se sinta bem, gerando bons momentos sendo quem

são em um ambiente de trabalho seguro e respeitoso, assim, alcançando

seu máximo potencial. Para que isso aconteça, a empresa não mede

esforços e discute modelos efetivos de trabalho, criando oportunidades

para as pessoas com deficiência, capacitando-as e sendo um agente

facilitador nesse processo para que elas possam se desenvolver e

descobrir suas habilidades.

Desde o início do processo seletivo, as pessoas com deficiência

recebem um olhar individualizado. Para isso, a companhia dispõe de uma

equipe de profissionais dedicados à captação, contratação e

acompanhamento dessas pessoas, que contempla gestores de inclusão,

médicos do trabalho, enfermeiros e gerentes selecionadores, além de

oferecer treinamento adaptado à condição de cada um, sem limite no

tempo de aprendizagem. Além disso, por meio do programa Inclusão Além

da Cota, a Arcos Dorados busca criar posições de trabalho e ampliar as

oportunidades de desenvolvimento para pessoas com deficiência, além de

contemplar uma série de ações afirmativas para ampliar a experiência

desses profissionais na empresa.

Jornada de sucesso

A experiência com pessoas com deficiência integrando os times de

funcionários nos restaurantes da rede tem sido extremamente

bem-sucedida. A marca coleciona verdadeiros cases de sucesso e

belíssimas histórias de vida, de transformação e de carreiras

construídas por esses colaboradores ao longo dos anos trabalhando na

rede.

Vanessa Silva Lemos, 35 anos, tem síndrome de down e sua inclusão no

mercado de trabalho parecia distante até encontrar no McDonald’s a

oportunidade que precisava para se desenvolver e, desde então, já são

11 anos trabalhando na rede. Vanessinha, como é chamada pelos colegas,

atua como Atendente de Restaurante no McDonald’s da Av. Jornalista

Roberto Marinho, em São Paulo, e diz gostar muito do que faz. “Amo

muito trabalhar no McDonald’s porque aqui posso ver meus amigos. A

minha família gosta do meu trabalho e já tenho 11 anos aqui”, conta.

A Gerente da Unidade conta que a colaboradora gosta muito do que faz, é

muito espontânea e adora conversar com os clientes. Além disso, a mãe

de Vanessinha dá todo apoio necessário à filha e a incentiva muito no

trabalho, além de levá-la e buscá-la todos os dias no restaurante.

“A minha mãe apoia muito o que eu faço aqui. Ela me dá carinho,

conversa comigo”, diz.

O crescimento profissional de Vanessinha não para por aí. Isso porque

ela acaba de passar no teste para ser promovida a Embaixadora da

Experiência do Cliente e em breve assumirá novos desafios e funções,

trabalhando no salão e apoiando os clientes no dia a dia. Perguntada

sobre como ela foi no teste, ela responde: “Já está tudo ok, vou

pegar uma roupa bonita como a da Maiara e da Jéssica”, conta alegre.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do

mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América

Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir,

operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20

países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui

aproximadamente 2.300 restaurantes, entre unidades próprias e de seus

franqueados, que juntos empregam mais de 90.000 funcionários (dados de

30/09/2022). A empresa também utiliza sua plataforma ESG, Receita do

Futuro [1], para impactar positivamente as comunidades onde está

presente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York

(NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso

site [2].