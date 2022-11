Pestalozzi Campinas recebe concerto gratuito do Coral Canto do Sol

Apresentação, marcada para o dia 23 de novembro, tem regência é do maestro Wilson Nascimento

O Coral Canto do Sol apresenta concerto gratuito no dia 23 de novembro, às 15h, na Associação Pestalozzi de Campinas. A apresentação, que tem regência do maestro Wilson Nascimento, é aberta a familiares, amigos e comunidade em geral. O objetivo é mostrar o trabalho dos participantes e estimulá-los, além de servir de importante ferramenta de empoderamento. A iniciativa favorece a inclusão social, é acessível à PCD (Pessoa com Deficiência) e eleva a autoestima dos participantes, evidenciando todos os benefícios que a arte e a cultura proporcionam à sociedade.

O Coral Canto do Sol foi criado com o objetivo de realizar aulas e apresentações gratuitas de crianças, jovens e adultos, proporcionando uma alternativa de lazer educativo. Dessa forma, o Projeto mantém ativa a cultura musical coralista, resgata os cantos regionais, leva a cultura musical dos corais para pequenos municípios, além de contribuir para a diversidade cultural, cidadania e bem-estar.

Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Coral Canto do Sol é apresentado pelo Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, com produção da AnaMar e da Sorri Campinas em parceria com Villa 7 Cultura e patrocínio das empresas AIMARA, Ciscre e Dismotor.

A coordenação Geral do projeto é da produtora cultural Ana Paula Santos, que há mais de uma década está à frente de projetos culturais que estão sempre incorporados à responsabilidade social e que criam sinergia com empresas, ongs, fundações no intuito de promover ações que ofereçam uma fração real de pertencimento aos que se beneficiam.

O REGENTE

Formado em Regência Coral e Orquestral pela Universidade de Campinas e fundador do Grupo Vocal Trappistas, o maestro Wilson Nascimento arrasa no canto a capella e leva plateias ao delírio. Ele também foi responsável por criar o espetáculo baseado nas obras infantis do renomado e inesquecível escritor Rubem Alves, “Quando Rubem Alves Virou Canção”, que teve a participação do Coral Infantil da Unicamp.

Por entender que a música é para todas as pessoas, independente de classe social e idade, Wilson Nascimento trabalha nas diferentes áreas musicais de práticas naturais e/ou estudadas. Com regência, estudos de canto e piano, ele desenvolveu trabalhos específicos de Coral e Ensino Musical através do canto, flauta e escaleta. “Criei encontros de corais, saraus e festivais que reuniram pessoas de diferentes áreas das artes: cênicas, plásticas e musicais, promovendo uma boa convivência com a beleza de ver e fazer arte”, comenta.

“Fazendo o bem à mente, ao corpo e espírito; fazendo música para todos em diferentes segmentos e motivos; compartilhando arte, cultura, disciplina, relaxamento e prazer. Atingindo nessa trajetória de cantor, regente e produtor mais de 30.000 pessoas”, celebra Wilson Nascimento.

SOBRE PESTALOZZI DE CAMPINAS

A Associação Pestalozzi de Campinas é uma OSC (Organização da Sociedade Civil) fundada em 04/10/1978 por um grupo de professores de diferentes áreas. Atua nas áreas da assistência social, educação e saúde, atendendo pessoas com deficiência múltipla, intelectual e TEA (Transtorno do Espectro Autista). Tem a missão de favorecer as potencialidades e habilidades de cada indivíduo, respeitando as especificidades para o exercício pleno da cidadania. Atua com a visão de oportunizar o exercício pleno da cidadania da pessoa com deficiência e seus familiares e expressa os valores: compromisso social, profissionalismo, envolvimento, transparência, credibilidade, comprometimento e respeito à diversidade.

A Associação leva o nome de Pestalozzi devido ao Johann Henrich Pestalozzi, um educador suíço que se dedicou a trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade social que apresentavam dificuldades de aprendizagem e de comportamento, dando a elas atenção, amor e carinho.

A Pestalozzi Campinas atua nas três áreas: Assistência Social, Saúde e Educação, com os seguintes programas: Escola de Educação Especial Exclusiva, Programa inclusão: atendimentos de AEE – Atendimento Educacional Especializado e atendimentos do Serviço Complementar; Assistência Social – Atendimento às famílias e Atendimento Habilitação e Reabilitação na área da Saúde.

SERVIÇO

Apresentação do Coral Canto do Sol

Data: 23/11/2022

Horário: 15h

Local: Pestalozzi Campinas

Endereço: R. Alaíde Nascimento de Lemos, 570 – Vila Lemos – Campinas (SP)

Acessibilidade: Local acessível para PCD.

Classificação livre

Evento gratuito