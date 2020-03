Petrobras doa 600 mil testes para diagnosticar Covid-19

A Petrobras vai doar ao Sistema Único de Saúde (SUS) 600 mil testes para diagnóstico de Covid-19. Desse total, 400 mil serão entregues ao Ministério da Saúde e 200 mil à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

Essas testagens, do tipo RT-PCR, são consideradas “padrão ouro” pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC), dos Estados Unidos, pois fornecem um diagnóstico preciso na identificação da presença do vírus. Os testes serão importados dos Estados Unidos ainda nesta semana e devem chegar ao Brasil em abril.

A Petrobras está concentrando todos os esforços para ajudar a sociedade a atravessar esse momento tão difícil. Das medidas mais urgentes, a companhia avaliou que a doação de testes para diagnóstico de Covid-19 está na lista das prioridades.

Em paralelo às iniciativas de responsabilidade social, a Petrobras criou um grupo multidisciplinar de profissionais de seu centro de pesquisas (Cenpes) para avaliar e propor soluções em parceria com universidades, empresas e instituições que possam ajudar no combate ao coronavírus.