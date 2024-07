Pets em Tempo Seco: Cuidados Essenciais para Manter a Saúde do Seu Amigo

Com a chegada do tempo seco, nossos pets também sofrem com as mudanças climáticas. A baixa umidade pode causar diversos problemas de saúde nos nossos amigos peludos, e é fundamental estar atento aos cuidados necessários para garantir o bem-estar deles.

Durante períodos de baixa umidade, um dos principais problemas enfrentados pelos pets é a desidratação. Assim como nós, cães e gatos precisam de uma quantidade adequada de água para manter suas funções corporais em equilíbrio. Certifique-se de que seu pet tem sempre água fresca e limpa à disposição. Se possível, espalhe potes de água pela casa para estimular a ingestão.

Outra questão comum é a secura nos olhos. Os olhos dos pets podem ficar ressecados e irritados, especialmente em raças que já possuem predisposição a problemas oculares. Manter os olhos limpos e, em alguns casos, utilizar colírios específicos, pode ajudar a aliviar o desconforto. Se perceber qualquer sinal de irritação, secreção ou vermelhidão persistente, é importante procurar orientação veterinária.

Além disso, o tempo seco pode causar ressecamento da pele e pelagem dos animais. Cães e gatos podem apresentar coceira, descamação e até mesmo dermatites. Escovações regulares ajudam a remover pelos mortos e estimulam a produção de óleos naturais na pele. Banhos devem ser moderados, utilizando produtos específicos para não ressecar ainda mais a pele do seu pet.

Para aqueles pets que gostam de passear ao ar livre, o calor e a baixa umidade podem levar à insolação e ao aquecimento excessivo. Evite os horários de sol mais intenso e opte por caminhadas no início da manhã ou final da tarde. Leve sempre uma garrafinha de água e permita que seu pet faça pausas na sombra.

Caro leitor, é importante também prestar atenção aos sintomas de desconforto respiratório. A poeira e o ar seco podem agravar problemas respiratórios, especialmente em raças braquicefálicas (com focinho curto) como Bulldogs e Pugs. Umidificadores de ar em casa podem ajudar a manter a umidade do ambiente em níveis confortáveis para todos.

Se estiver em dúvida sobre algum sintoma ou comportamento diferente do seu pet durante esse período, posso te ajudar. A prevenção e os cuidados adequados são fundamentais para garantir a saúde e o bem-estar do seu Pet Amado.