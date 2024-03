Pets idosos precisam de cuidados especiais para a saúde das articulações

A saúde articular é essencial para o bem-estar dos pets idosos. Assim como em seres humanos, o envelhecimento dos animais de companhia pode levar a uma série de problemas articulares e musculares. “À medida que os cães envelhecem, as articulações ficam mais suscetíveis a problemas, como a osteoartrite. Os animais têm dificuldades para se mover devido à perda de cartilagem nas articulações, além da dor e do desconforto”, explica a zootecnista Paula Kawakami, analista de produtos da Linha Pet da Syntec.

Independente do porte, idade ou raça, qualquer cão pode ter problemas articulares. Algumas condições surgem como predisposição para esse problema. É o caso dos pets idosos e cães de porte grande e acima do peso, por exemplo. Por isso, “é importante o tutor observar alguma mudança de comportamento do animal devido à dor, como aumento da sensibilidade ou agressividade ao ser tocado em alguma região do corpo, dificuldade em se exercitar ou se locomover”, alerta Paula.

De acordo com a zootecnista, a atividade física é vital para a saúde, independentemente da idade. “Esses problemas nas articulações limitam a capacidade de o cão se exercitar, o que leva a outros problemas de saúde, incluindo obesidade. Manter o peso corporal adequado por meio da dieta com suplementos e exercícios apropriados contribui para a saúde das articulações, garantindo envelhecimento mais saudável.”

Consultar regularmente um veterinário e adotar práticas de cuidado preventivo contribuem significativamente para o bem-estar geral do animal. “Cuidar da saúde articular dos cães idosos é fundamental para garantir que eles envelheçam com conforto, mobilidade e uma boa qualidade de vida”, finaliza a especialista.

Para auxiliar o tutor nessa fase, a Syntec disponibiliza dois produtos: Syrox é um anti-inflamatório não esteroidal à base de firocoxibe, ativo com ação seletiva para para COX-2. Em comprimidos bissulcados sabor frango e disponível em duas apresentações de 57mg e 228mg, sendo indicado para cães de todos os portes.

Já Condrotec Pet Fácil é um suplemento alimentar à base de sulfato de condroitina A, sulfato de glucosamina, colágeno, vitamina C e zinco, disponível em tabletes palatáveis e mastigáveis sendo indicado para cães e gatos de todos os portes.

