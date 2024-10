PF cumpre mandado em Mogi Guaçu durante operação contra tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal (PF) realizou, nesta quarta-feira (16), uma ação em Mogi Guaçu (SP) como parte da Operação Papyrus, que tem como alvo o tráfico internacional de entorpecentes e crimes de associação ao tráfico. Na operação, foram encontrados R$ 74,9 mil em dinheiro vivo e um celular na residência investigada.

A ofensiva teve maior concentração no litoral paulista, onde 12 mandados de busca e apreensão e cinco ordens de prisão preventiva foram cumpridos. Os mandados, expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos, miraram funcionários de empresas de logística portuária envolvidos no esquema criminoso. Durante as ações, 270 quilos de cocaína foram interceptados no Porto de Santos.

Esquema de Tráfico Internacional

A quadrilha é acusada de enviar cocaína para o exterior escondida em contêineres, tendo a França como um dos principais destinos. De acordo com a PF, o grupo manipulava a logística portuária para ocultar a droga no meio de cargas regulares.

O método consistia em remover ilegalmente os contêineres de suas áreas de armazenamento no pátio de uma empresa de transportes em Cubatão (SP). Em seguida, os cofres de carga eram levados a um **terminal retroportuário em Guarujá (SP)**, onde as portas dos contêineres eram abertas para inserir a droga entre fardos de papel destinados à exportação.

Contaminação de Outros Contêineres Sob Investigação

Além da apreensão feita no Porto de Santos, a PF investiga se o mesmo grupo está ligado à contaminação de outros quatro contêineres com drogas interceptadas no exterior. As investigações seguem em andamento para identificar a totalidade dos envolvidos e rastrear os carregamentos ilícitos.

A Operação Papyrus reforça o combate ao tráfico internacional e ao uso indevido da infraestrutura portuária para atividades criminosas, em uma resposta coordenada das autoridades para desmantelar a organização.