Pfizer Baby será oferecida em todos os centros de saúde a partir de 2ª Até hoje, oito unidades oferecem a vacina. Único imunizante autorizado para crianças entre 6 meses e 2 anos de idade

A Secretaria de Saúde informa que a partir de segunda-feira, 6 de fevereiro, a vacina Pfizer Baby será oferecida em todos os centros de saúde da cidade.

O imunizante é o único autorizado no Brasil para pessoas com idade entre 6 meses e 2 anos. Até hoje apenas oito unidades ofereciam a vacina.

Para receber a dose, é preciso apresentar documento com foto e carteira de vacinação (se tiver). A criança precisa estar acompanhada dos pais ou responsável (é necessário documento que comprove).

A Pfizer Baby é aplicada em três doses. A segunda será aplicada 28 dias depois da primeira e, a terceira, 56 dias após a segunda. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina pode ser aplicada simultaneamente com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. A imunização de crianças com a Pfizer Baby foi autorizada pela Anvisa em outubro.