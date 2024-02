PIC promove primeiro encontro do “Comitê das Crianças” de 2024

Crédito: Eduardo Lopes

Dinâmica acontece no próximo sábado, 3 de fevereiro; Comitê reúne crianças de 4 a 12 anos para ajudar a construir uma cidade melhor

O Plano Primeira Infância Campineira (PIC) realiza no próximo sábado, 3 de fevereiro, a primeira reunião com o “Comitê das Crianças” de 2024. O grupo é formado por crianças entre 4 e 12 anos, de diversas regiões de Campinas e diferentes classes sociais, que serão ouvidas constantemente para a criação e aplicação de políticas públicas voltadas ao próprio público infantil.

“A nossa grande missão é fazer com que a criança se sinta responsável pela cidade, e se sentindo responsável pela cidade, que ela seja um agente multiplicador para que a gente possa transformar essas crianças e as pessoas com quem ela convive”, destacou, Thiago Ferrari, coordenador do PIC.

O Comitê é composto por 12 conselheiros titulares. No primeiro momento, o objetivo dos encontros era ambientar as crianças e despertar a ideia de pertencimento a cidade que habitam e a responsabilidade coletiva. Foram três encontros promovidos no segundo semestre de 2023.

Em 2024 se inicia uma nova fase, com o Comitê mais ativo e participativo. A ideia neste ano é que a Administração Municipal incorpore as opiniões das crianças no desenvolvimento de projetos na cidade, com o Comitê funcionando como um canal direto para escutar suas demandas e sugestões para diversos setores da Prefeitura.

“A gente está com muita expectativa em relação ao Comitê. O primeiro semestre, foi justamente para fazer uma ambientação, para construir essa relação das crianças com o comitê, com a cidade, com sua responsabilidade. Agora a gente vai para uma nova fase, uma fase já mais ativa, onde a gente vai querer inserir a escuta e as demandas das crianças nas políticas públicas”, completou o coordenador, Thiago Ferrari.