Pinhão e Festa Junina: celebre com saúde e bem-estar.

Coordenadora de Nutrição da Faculdade Anhanguera ressalta os benefícios do alimento para o corpo humano

Foto: Divulgação

São Paulo, 6 de junho de 2023 – Com a chegada da época das festas juninas, um alimento ganha destaque em meio às comemorações: o pinhão. Além de ser um símbolo tradicional das festividades, o pinhão apresenta uma série de benefícios para a saúde.

O pinhão, obtido a partir da semente da araucária, é uma rica fonte de nutrientes essenciais, incluindo vitaminas, minerais e fibras. A coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera , Karoline Honorato Brunácio, destaca que o consumo de pinhão pode trazer inúmeras vantagens, melhorando a qualidade de vida e promovendo bem-estar.

Abaixo, alguns dos principais benefícios do alimento para a saúde:

Nutrientes Essenciais: O pinhão é uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, que desempenham um papel fundamental no metabolismo energético e na função cerebral. Além disso, é rico em vitamina E, um antioxidante que auxilia na proteção das células contra danos causados pelos radicais livres.

Minerais: O alimento é uma boa fonte de minerais essenciais, incluindo magnésio, fósforo, potássio e zinco. Esses minerais são importantes para a saúde óssea, função muscular adequada, equilíbrio eletrolítico e fortalecimento do sistema imunológico.

Fibras: O consumo de pinhão é uma excelente maneira de aumentar a ingestão de fibras na dieta. As fibras auxiliam na digestão, promovem a saciedade e ajudam a regular o funcionamento do intestino. Além disso, elas podem contribuir para o controle do peso e prevenção de doenças cardiovasculares.

Antioxidantes: O pinhão contém antioxidantes poderosos, como os carotenoides, que ajudam a proteger o corpo contra danos oxidativos. Essas substâncias podem reduzir o risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas, câncer e doenças oculares relacionadas à idade.

Saúde Digestiva: As fibras presentes no alimento também beneficiam a saúde do trato digestivo, promovendo o crescimento de bactérias benéficas no intestino e auxiliando na prevenção de distúrbios intestinais, como constipação e síndrome do intestino irritável.

Ainda de acordo com a professora, o pinhão pode ser desfrutado de diversas maneiras, seja cozido, assado, em preparações doces ou salgadas. No entanto, é importante consumi-lo com moderação, pois é uma alta fonte de calorias.