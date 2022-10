Piscinas dos centros esportivos vão ser reabertas neste fim de semana

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer informa que reabrirá as piscinas públicas dos centros esportivos de Mogi Guaçu a partir deste sábado, 8 de outubro. O horário de funcionamento será de terça-feira a sábado, das 8h às 11h e das 13h às 17h, e aos domingos das 13h às 17h. As piscinas estavam sem funcionamento devido ao período de inverno.

Serão reabertas as piscinas dos centros esportivos Antônio Campano, no Jardim Bela Vista; Alcides Macena Maria (Pelezão), no Jardim Ypê II; Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira (Ceresc), na Vila São Carlos; Vereador José Américo Caveanha (Cerep), na Vila Paraíso; Valdemar Ferrari, no Santa Terezinha II e Amaury Caveanha, em Martinho Prado Júnior. No domingo, 9 de outubro, é importante destacar que somente as piscinas do Ceresc, na Vila São Carlos, estarão fechadas.

O cidadão que não tem a carteirinha para frequentar as piscinas pode adquiri-la realizando o cadastro diretamente na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, localizada na Rua Cristóvão Colombo, 800, Na Vila Paraíso. Mais informações pelo telefone (19) 3811.87 90. O interessado deve apresentar documento de identidade e uma foto 3×4.

Novidade

O secretário da pasta, Raphael de Godoy Locatelli, contou que a partir deste ano o cidadão que não possuir a carteirinha também poderá ter acessos às piscinas públicas. “Para que isso seja possível, o indivíduo deve apresentar um documento como RG, CNH ou outro que contenha foto”, explicou.

Endereços

Centro Esportivo Antônio Campano

Rua Florianópolis, 115, Jardim Bela Vista

Alcides Macena Maria (Pelezão)

Rua Irati, s/nº, Jardim Ypê II

Centro Esportivo Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira – Ceresc

Rua Tambaú, s/nº, Vila São Carlos

Centro Esportivo Vereador José Américo Caveanha – Cerep

Rua Mococa, 201, Vila Paraíso

Centro Esportivo Valdemar Ferrari

Rua Adolpho Luiz Rehder, 208, Jardim Santa Terezinha II

Centro Esportivo Amaury Caveanha

Rua Júlio Fernandes, 340, Distrito Regional de Martinho Prado Júnior