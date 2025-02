Piteiras atropela o Pedreira na Copa Rural: 7×0; próxima rodada acontecerá só após Carnaval

No domingo (23) aconteceu a segunda rodada da Copa Acimm de Futebol Rural e o Piteiras estreou aplicando uma sonora goleada no Pedreira, mesmo jogando na casa do adversário. O placar final foi 7×0, com gols de Wesley (3), Faustino (2), Genilson e Luiz Ricardo.

Em outra partida, a Ponte Baixa recuperou-se no campeonato ao vencer a AABB pelo placar clássico de 4 a 2 com gols de Thiago Henrique (2), Robson e Gustavo. Para a AABB, marcaram Kennedy e Maurício.

Fechando a rodada, o líder Martim Francisco, com gol anotado por Sanderlei, empatou com o rival Pombal em 1×1. O gol do time da casa foi marcado pelo Edinho Garcia.

Na classificação, Martim mantém a liderança com quatro pontos, seguido pelo Piteiras, Jardim Soares e Ponte Baixa com três, Pombal tem dois pontos e AABB, um ponto. A equipe de Pedreira segue em último, sem pontuação.

Após duas rodadas o artilheiro da Copa Acimm é o Wesley, do Piteiras, com três gols. Guilherme e Paulo Henrique (Jardim Soares), Mário Leonardo (Martim), Faustino (Piteiras), Edinho Garcia (Pombal) e Thiago Henrique (Ponte Baixa) estão com dois gols.

Com um gol aparecem: Geremias, Kennedy, Maurício (AABB), Guilherme, Sanderlei, Vinícius (Martim Francisco), Genilson, Luiz Carlos (Piteiras), Gustavo, Keslei, Paulo Roberto e Robson (Ponte Baixa).

Em virtude das festividades do Carnaval, a Copa Rural volta no próximo dia 9 de março com as seguintes partidas: Piteiras x Pombal (Piteiras); Martim Francisco x Ponte Baixa (Martim); AABB x Jardim Soares (Pedreira). A equipe de Pedreira estará de folga da rodada. Os jogos acontecem às 15h15.