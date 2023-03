PIZZARIA DE JAGUARIÚNA É FURTADA

Reportagem: Susi Baião

Uma pizzaria foi furtada na madrugada de ontem (8) no bairro Jardim Sônia, na cidade de Jaguariúna. O homem usou uma barra de ferro pertencente ao toldo do próprio comércio para quebrar a porta de vidro da entrada da pizzaria. Ele entrou no restaurante e subtraiu várias cervejas e produtos congelados. Segundo a Polícia Militar, uma motocicleta que estava no interior do comércio, também foi levada, mas abandonada algumas quadras do local. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento registraram o crime. Até o momento o criminoso não foi localizado.