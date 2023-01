PL do Executivo que cria programa Minha Primeira Casa é aprovado na Câmara

O Projeto de Lei (PL) de autoria do Executivo da Estância de Amparo,

que cria o Programa Minha Primeira Casa, foi aprovado em votação

extraordinária nesta terça-feira, 10, pela Câmara de Vereadores de

Amparo. O Programa, inédito no município, cria subsídios para a

aquisição da casa própria por pessoas em situação de

vulnerabilidade, priorizando pessoas com deficiência, idosos, mulheres

vítimas de violência e servidores públicos. O texto segue agora para

sanção do prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins (MDB), que já

sinalizou para a construção de 600 casas nesta primeira etapa.

O objetivo do Projeto é reduzir o déficit habitacional no município e

garantir financiamento junto à Caixa Econômica Federal para a

aquisição da primeira casa.

“Este programa inédito no município visa dar garantias às

populações mais vulneráveis e que, de outra forma, teriam

dificuldades em conquistar o sonho da casa própria. A casa própria, a

moradia digna, é um direito de todo cidadão e é nosso dever dar

condições para que todas as pessoas contem com um espaço para chamar

de lar. Nossa preocupação é porque são nesses espaços, nesses

lares, onde são desenvolvidas a educação moral e as primeiras

noções de respeito. Sabemos das grandes dificuldades sociais das

pessoas que não contam com esses espaços estruturados para um

desenvolvimento saudável. E mais do que auxiliar na conquista da

primeira casa, trabalharemos para que cada uma dessas casas seja uma

potência para o nosso município. Estamos muito felizes por essa

votação e por resolver problemas antigos que atrapalhavam o bem-estar

dos amparenses”, frisou o prefeito Carlos Alberto Martins, após a

aprovação do PL.

O programa

O programa garante linhas para a aquisição de imóvel próprio. Para

ingressar nele, será necessário realizar o Cadastro de Informações

Habitacionais de Interesse Social, que será disponibilizado no site da

Prefeitura, em que interessados informarão seus dados pessoais e

poderão concorrer ao financiamento.

Neste primeiro momento, objetivo é atender 600 famílias. A medida

contará ainda com parceria de empreiteiras, por meio de chamamento

público, e com a Caixa Econômica Federal.

Uma das linhas é a de interesse social, destinada aos beneficiários

enquadráveis nos grupos de renda familiar previstos nos Programas de

Financiamento Habitacional do Governo Federal “Casa Verde e

Amarela”.

Pelo texto da Lei, é considerado família de baixa renda aquela em que

a renda da família, somados todos os recursos, não ultrapasse a sete

salários mínimos (calculado hoje em R$ 9.114,00) e cuja situação

sócio-econômica não permita arcar, total ou parcialmente, com os

custos de quaisquer formas de acesso à habitação, a preços de

mercado.

O subsídio da Prefeitura, nos casos de moradias de interesse social,

será realizada através da liberação da contrapartida, conforme já

definido no artigo 11 da Lei Municipal nº 3.701, de 25 de setembro de

2012.

A Lei ainda prioriza para aquisição do imóvel pessoas com

deficiência, idosos, mulheres em situação de violência doméstica e

servidores públicos municipais. Para pessoas com deficiência, serão

reservados 3% do total de empreendimentos. Já para servidores

públicos, o percentual será de 10%. Para idosos e mulheres vítimas de

violência o percentual será definido em edital.

Todas as pessoas interessadas no programa não podem possuir em seu nome

nenhum imóvel, não ser beneficiadas em programas habitacionais a

nível nacional e residir em Amparo por, pelo menos, cinco anos no

município.

Os contratos e registros efetivados no âmbito do programa habitacional

de interesse social serão formalizados, preferencialmente, em nome da

mulher. Caso haja separação da família, o título permanece com a

mulher. Apenas se o marido for o responsável legal pelas crianças é

que terá a propriedade da casa transferida para seu nome.

Não atingido o percentual reservado para cada um dos grupos

prioritários, as unidades habitacionais correspondentes serão

disponibilizadas para seleção com base nos critérios gerais do

programa.

As unidades habitacionais poderão ainda ser disponibilizadas em

imóveis públicos ou particulares, nas modalidades de construção

verticalizada ou de lotes urbanizados.