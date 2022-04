PLANO DE INCLUSÃO PRODUTIVA SERÁ APRESENTADO NESTE SÁBADO

No sábado (25), acontece a apresentação dos projetos regionais da Inclusão Produtiva. A iniciativa é do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o evento de Apresentação do Plano e Inclusão Produtiva de Mogi Guaçu, Itapira e Mogi Mirim foi agendado para ocorrer das 8h30 às 10h30. O local do evento será a Sala de Vídeo do Centro Cultural de Mogi Guaçu, situado à Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, na Vila Santa Rosa.

A parceria entre o Sebrae e a Prefeitura de Mogi Mirim foi firmada em novembro de 2021. Na ocasião foram anunciadas várias medidas e uma delas teve início imediato. Assim, a Prefeitura Municipal recebeu capacitação para diversas ações, entre elas a Inclusão Produtiva para Famílias Vulneráveis.

A ação, que tem o apoio da FGV (Fundação Getúlio Vargas), visa atender o público vinculado a programas de transferência de renda. Educadores sociais, assistentes sociais dos CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) de Mogi Mirim e servidores do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) estão sendo capacitados, e uma proposta de Plano de Ação para atender, primeiramente, as famílias beneficiárias do Programa Estadual Renda Cidadã, está para ser implantada em breve.