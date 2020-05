Planos Regionais para a retomada das atividades sociais e econômicas em todo o Estado começam a ser debatidos pelo Conselho Municipalista

O Governo de São Paulo realizou, nesta segunda-feira (18), a partir do Palácio dos Bandeirantes, videoconferência que marcou a terceira reunião do Conselho Municipalista, criado pelo Governador João Doria com objetivo de pactuar as decisões de enfrentamento à Covid-19, flexibilização da quarentena após o dia 31 de maio e retomada das atividades econômicas e sociais no território paulista.

A estratégia de ampliação e os protocolos para os testes rápidos de detecção da Covid-19 nos municípios também foram debatidos pelos prefeitos e secretários estaduais presentes.

No encontro, esboços e prévias dos Planos Regionais construídos pelos prefeitos de cidades-sedes em conjunto com os municípios de cada região começaram a ser apresentados e debatidos. Na próxima sexta-feira, dia 22, está marcada reunião com a presença do governador Doria para pactuação e uniformização das propostas regionais com o Plano São Paulo, de abrangência estadual.

O Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, coordenou a reunião, que contou com a presença de prefeitos das 16 Regiões Administrativas do Estado de São Paulo. São elas: Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e São Paulo capital.

“Nosso propósito com o Conselho Municipalista é pactuar com os Prefeitos as decisões concernentes ao enfrentamento da pandemia e a retomada da economia. Neste processo, estamos construindo juntos os modelos de abertura e retorno à normalidade plena”, afirmou o secretário Marco Vinholi.

Pelo Governo do Estado, participaram os titulares das Pastas de Saúde, Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e Meio-Ambiente, Cultura, Turismo, Transportes, Desenvolvimento Social, Agricultura, Governo e Desenvolvimento Regional, além do coordenador do centro de contingência da Covid-19 em SP.

“Estado e Municípios estão alinhando suas ações, algo que reputo crucial para vencermos definitivamente esta guerra que travamos contra o vírus. Minha avaliação é que este foi um encontro muito produtivo e focado, avançamos em diversos pontos para a elaboração final dos Planos Regionais, que serão apresentados proximamente ao governador Doria”, afirmou o secretário Marco Vinholi.

“Tivemos aqui bons exemplos de diálogo produtivo entre as cidades-sedes e os municípios que fazem parte de todas as Regiões Administrativas do estado”, celebrou o vice-governador e secretário de Governo, Rodrigo Garcia.

PROPOSTA DE ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS

Outra questão tratada no encontro foi a antecipação de feriados municipais, anunciada hoje pelo Governador João Doria durante coletiva de imprensa. A proposta do Governo Estadual é que os municípios aprovem a antecipação dos feriados junto às suas respectivas Câmaras Municipais, assim como a Capital, que encaminhou hoje à Assembleia Legislativa projeto de lei para antecipar o feriado estadual de 9 de julho (Dia da Revolução Constitucionalista) para a próxima segunda (25).