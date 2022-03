PLANTÃO DA VACINAÇÃO INFANTIL ATÉ AS 19h

A Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde está realizando o Plantão da EXCLUSIVO da Vacinação Infantil Covid-19 até às 19h.

A ação está sendo realizada no Posto de Vacinação Covid-19, localizado na Avenida da Saudade, 1121, Jardim Campos Salles. A campanha será EXCLUSIVAMENTE para crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades.

Para maior agilidade na hora da vacinação os pais ou responsáveis podem fazer o pré-cadastro da criança no site vacinaja.sp.gov.br .

Documentos (da criança)

É necessário apresentar documento com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência no nome de um dos responsáveis e caderneta de vacinação.

Para se vacinar, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou representante legal do menor. Caso a criança vá com outro adulto, os pais ou responsáveis devem preencher e assinar o termo de assentimento livre e esclarecido para que possa ser efetivada a vacinação.

Faça o download do termo no link

Termo de Assentimento [clique aqui]

CRIANÇAS COM COMORBIDADES

As crianças de 5 a 11 anos que apresentam comorbidades, precisam apresentar no momento da vacinação uma comprovação da condição de risco, podendo ser: exames ou receitas ou relatório médico ou prescrição médica.

Cadastros existentes nas unidades básicas de saúde poderão ser utilizados.