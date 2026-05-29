PM apreende caminhão adulterado em Itapira e prende suspeito de roubo em Mogi Mirim

Ocorrências distintas foram registradas na quinta-feira; veículo foi encaminhado para investigação e celular roubado foi recuperado

A Polícia Militar registrou duas ocorrências distintas na quinta-feira (28) nas cidades de Itapira e Mogi Mirim. As ações resultaram na apreensão de um caminhão com sinais de adulteração e na prisão em flagrante de um homem por roubo.

Em Itapira, a Polícia Militar foi acionada para averiguar um caminhão abandonado em via pública. Segundo informações repassadas à equipe, o veículo estava estacionado no local desde o dia anterior.

Durante a vistoria, os policiais constataram divergência entre o chassi gravado na longarina e os dados do emplacamento utilizado. Em nova consulta, foi verificado que o número de chassi correspondia a outro veículo com características semelhantes de marca, modelo, ano e cor.

O caminhão estava trancado e sem chaves, mas os policiais conseguiram acessar o interior após verificarem que uma das janelas laterais estava destravada. No interior do veículo, foram identificados sinais de ligação direta e destravamento do volante, indicando possível adulteração ou tentativa de fraude veicular.

Nada de ilícito ou objetos de valor foi localizado. Após contato com a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, a autoridade policial determinou a apreensão do caminhão para investigação. O veículo permaneceu apreendido para apuração em inquérito policial.

Já em Mogi Mirim, no final da tarde, policiais militares foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de roubo em andamento no Jardim Flamboyant.

Segundo as informações, um homem teria agredido uma mulher com um golpe conhecido como “mata-leão” e roubado o celular da vítima. Com as características do suspeito, a equipe iniciou patrulhamento pelas imediações e localizou um homem com as mesmas características.

Ao perceber a aproximação policial, ele tentou fugir a pé, mas foi acompanhado e detido poucos metros depois. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram um aparelho celular, posteriormente reconhecido como produto do roubo.

Questionado, o homem confessou a prática criminosa. A vítima foi localizada em seguida e informou que não precisava de atendimento médico naquele momento.

As partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de roubo. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

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