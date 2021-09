PM de Engenheiro Coelho tem novo comandante

A Terceira Companhia de Polícia Militar – PM, responsável pelo policiamento de Engenheiro Coelho, tem novo comandante. O capitão PM Cassano é o novo chefe dos policiais militares da companhia que abrange as cidades de Cosmópolis (sede), Artur Nogueira e Engenheiro Coelho.

Nesta quarta-feira (22), o novo chefe do policiamento foi recebido por autoridades de Artur Nogueira, município que também faz parte da Terceira Companhia.

Primeiro, ele teve uma reunião na Câmara Municipal, onde foi recebido pelo presidente Zé Pedro Paes (PSD) e demais parlamentares. No encontro, ele destacou como pretende trabalhar o policiamento na cidade e frisou a importância do apoio dessas autoridades.

Em seguida, ele foi recebido pelo prefeito Lucas Sia (PSD) no gabinete municipal, onde se colocou a disposição e elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido na cidade.



Estiveram presentes ainda o secretário de Segurança, Roberto Daher, o comandante da Polícia Municipal de Artur Nogueira, Fantine. Os vereadores Beto Baiano, Tenente Marcelo, Zé da Elétrica, Irmão Cicinho também estiveram no encontro na Câmara e na prefeitura.

Também na reunião o Tenente Coronel Daniel, chefe do 19° Batalhão de Polícia Militar com sede em Americana e o Capitão Aguinaldo, que comandava a companhia, estará locado na equipe de Força Tática na cidade de Americana (SP) após dois anos no comando da Terceira Companhia.

Natural de Piracicaba, Capitão Cassano é formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco e sempre trabalhou no interior de São Paulo.