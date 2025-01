PM de Itapira apreende simulacro de arma de fogo durante abordagem

Na noite de 9 de janeiro, a Polícia Militar de Itapira atendeu uma ocorrência durante patrulhamento pela Rua Ribeiro de Barros, próximo ao Parque Juca Mulato. A equipe avistou um veículo Fiat Palio, em atitude suspeita, trafegando com um highlight acoplado ao teto, nas cores vermelho e branco. O veículo foi abordado, e a documentação estava em ordem, mas o condutor, identificado como P., não possuía habilitação para conduzir veículo automotor.

Durante a busca no veículo, foi encontrado um simulacro de arma de fogo no porta-luvas. Questionado, o motorista informou que havia adquirido o objeto e o mantinha guardado no carro.

Diante dos fatos, foram realizadas as medidas administrativas para regularização da iluminação irregular do veículo. O condutor, que exerce a função de vigilante.

A ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão de Mogi Guaçu que elaborou o auto de exibição e apreensão do simulacro, conforme legislação aplicável. O caso foi finalizado como não criminal.