PM de SP publica edital para contratar 2,2 mil policiais da reserva para cargos administrativos

Medida permite que militares da ativa que hoje atuam no serviço interno sejam deslocados às ruas

A Polícia Militar divulgou nesta terça-feira (6) o edital para contratar 2,2 mil policiais militares da reserva para cargos administrativos. A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado (DOE). A medida, autorizada pelo Governo de São Paulo no final do ano passado, vai permitir que os policiais da ativa, que atualmente exercem funções internas nas unidades da PM, possam reforçar o policiamento nas ruas.

