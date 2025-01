PM localiza veículo roubado após incêndio em galpão em Mogi Guaçu

Na noite de 26 de janeiro, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo COPOM para atender a uma ocorrência de incêndio em um galpão em Mogi Guaçu. No local, equipes do Corpo de Bombeiros já trabalhavam no combate às chamas. Após a extinção do incêndio, o galpão foi liberado para vistoria.

Durante a inspeção, os policiais localizaram diversos veículos estacionados no interior do galpão, incluindo um Audi A3 coberto por uma lona. Ao consultar o número do chassi via COPOM, foi constatado que o veículo era produto de roubo em data anterior.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada, e compareceu ao local para realizar os procedimentos necessários. O Audi A3 foi recolhido ao pátio.

No interior do galpão, os policiais também encontraram um documento de identificação pertencente a F. Posteriormente, o pai do jovem confirmou que seu filho havia deixado o local após o início do incêndio. O documento foi entregue na Central de Polícia Judiciária (CPJ) ao escrivão, conforme solicitado.

O caso segue em investigação para apurar as circunstâncias do incêndio e a possível relação do local com atividades ilícitas.