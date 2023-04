PM PRENDE DUPLA POR RECEPTAÇÃO E RECUPERA VEÍCULOS FURTADOS

A Polícia Militar prendeu na manhã de domingo (23) dois homens, suspeitos de praticarem crime de receptação de veículos furtados. A dupla, foi abordada na Rua Coronel l Amâncio Bueno, no centro da cidade de Jaguariúna, após denúncia de que estariam tentando furtar veículos naquela região.

Durante a abordagem , os policiais militares Eduardo e Bruno encontraram no bolso da calça de J. C. S. de 50 anos, duas chaves de carro das marcas Nissan e Citröën ,um alicate e chaves de fenda.

Na revista no veículo, em debaixo do banco do passageiro foi localizado um par de placas modelo Mercosul que constava ser de um Ford/Ka, e em uma bolsa no banco de trás foram localizadas outras chaves de vários veículos sendo um deles de um Fiat/Siena e uma chave micha.

Ao ser questionado sobre as chaves, J.C.S informou que a chave do Nissan era para pegar um veículo em Jaguariúna e a do Citröen/C3 era de um veículo que eles haviam deixado na cidade de Amparo, junto um Fiat/Siena.

Sobre as ferramentas, ele disse que era pra fazer a troca das placas do suposto veículo Nissan pelas placas que estavam ali com ele.

Aos policiais, a dupla argumentou que recebia entre R$ 150,00 e R$ 200,00 para fazer esses serviços e que, segundo eles, eram os próprios proprietários que entregavam as chaves, para que levassem os carros para Amparo e posteriormente seriam “picados”.

Uma equipe da PM de Amparo esteve no endereço onde os veículos era levado e constatou na garagem de J.C o veículo Citröen/C3, sem placa, e o Fiat/Siena com placa de outro veículo. Ambos haviam sido furtado em Jaguariúna dias atrás.

Foi dada voz de prisão aos indiciados e encaminhados para a delegacia de Serra Negra. Após a elaboração das documentações pertinentes os indiciados foram liberados.